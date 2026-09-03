Silivri'deki gemi kazasında çarpıcı rapor: Tecrübesiz 3. kaptan dümende, kaptan uykudaymış

Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli gemilerin çarpışmasının ardından bilirkişi raporu ortaya çıktı. Dümende tecrübesiz 3. kaptanın olduğu, kaptanın kamarasında uyuduğu bildirildi.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden boş durumdaki Alsu isimli tanker ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi dün saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil (35 kilometre) güneyinde çarpıştı. İçerisinde 10 mürettebatın bulunduğu Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi arama çalışmaları sürüyor. Olayın ardından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı

Raporda Alsu gemisinin köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin 2. zabit olan 3. kaptan Murat Evciman olduğu tespit edildi. Evciman'ın ifadesine göre ise gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki 00.00-04.00 vardiyasında kendisinin bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu bildirildi. Bilirkişi, geminin manevra kabiliyetini, personeli ve köprüüstü cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılmasını bir zafiyet olarak değerlendirdi. Ayrıca, kazanın gerçekleştiği 03.13 sıralarında köprüüstünde Evcimandışında hiçbir gözcü, stajyer veya dümencinin olmadığı da kayıtlarla ortaya çıktı.

Sola dönmesi gerekirken sağa dönmüş

Raporda, Evciman’ın karşı gemiyle telsiz irtibatı kurduğu, karşı tarafın ‘iskeleye kaçın’ talebi üzerine ALSU’nun rotasını iskeleye (sol tarafa) doğru değiştirmeye başladığı belirtildi. ALSU’nun daha sonra karşı gemiye yaklaşık 0,5 mil (yaklaşık 800 metre) kala telsizin talebinin anlaşmanın aksine aniden sancağa (sağa) dönmeye başladığı aktarıldı. Evciman’ın karşı geminin üzerlerine geldiğini ve sancağa döndüğünü 0,5 mil gibi çok yakın bir mesafede fark ettiği, çatışmayı önlemek için erken makine stop veya geri manevra yapmak yerine rotayı iskeleye almaya devam ettiği kaydedildi. Erkenden hızı azaltma veya makineleri durdurmamanın, çatışmanın fiziki şiddetini artırmış olabileceği vurgulandı.

Dümende tecrübesiz 3. kaptan

Bilirkişi raporunda, Alsu gemisinin köprüüstünde nöbetçi olan tek kişinin 2. zabit statüsündeki 3. kaptan Murat Evciman olduğu tespit edildi. Evciman'ın ifadesine göre gemiye kazadan sadece bir gün önce katıldığı ve kaza anındaki vardiyanın bu gemideki ilk seyir vardiyası olduğu belirlendi.

Raporda yer alan en çarpıcı tesbitler şu şekilde sıralandı:

Zabit tek başına bırakıldı

Geminin manevra kabiliyetini ve cihazlarını henüz tanımayan bir zabitin yoğun trafik ayrımında tek başına bırakılması büyük bir zafiyet olarak nitelendirildi. Kaza anında köprüüstünde gözcü, stajyer veya dümenci bulunmuyordu.

Kaptan kamarasında uyuyordu

Gemi kaptanı Ahmet Erarslan'ın kaza esnasında köprüüstünde olmadığı, kamarasında uyuduğu ve çatışmanın sarsıntısıyla uyandıktan 7-10 dakika sonra köprüüstüne çıkabildiği tesbit edildi. Kaptanın "açık denizde gözcü bulundurmama yetkim bende" savunmasının şirket SMS kurallarına tamamen aykırı olduğu vurgulandı.

Geç müdahale ve manevra hatası

Vardiya zabitinin karşı geminin üzerlerine geldiğini ve telsiz mutabakatına uymayarak sancağa döndüğünü 0.5 mil gibi çok yakın bir mesafede fark ettiği; erken hız azaltma, makineleri durdurma veya tam tornistan yapma aksiyonu almadığı belirtildi.

‘Hayalet gemi’ modu

Raporda, Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının kapalı/arızalı olması ya da dış müdahale sonucu yeterli çalışmaması sebebiyle ‘hayalet gemi’ modunda seyrederek bölgedeki diğer gemiler için ciddi bir seyir tehlikesi oluşturduğu da belirtildi.

Facianın asıl sebebi: "Çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği"

Raporda, kazanın ve ardından yaşanan batma ile mürettebat kayıp faciasının aslî sebebinin "Çift taraflı köprüüstü disiplinsizliği, vardiya standartlarının tamamen terk edilmesi ve durumsal farkındalık kaybı" olduğu vurgulandı.

Kaza önlenebilirdi

Bilirkişi kanaatinde, Alsu gemisi kendi emniyet kılavuzuna uyarak köprüüstünde deneyimli kaptanı ve ek gözcüsü bulundursaydı, karşı geminin manevrasının çok daha erken fark edilebileceği ve çatışmanın tamamen önlenebileceği ya da darbe şiddetinin minimuma indirilebileceği ifade edildi. Kayıp 10 denizciyi arama kurtarma çalışmaları ise bölgede aralıksız olarak devam ediyor.