Gergerlioğlu’lar herkese lâzım

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu’nun, “bu ülkenin yetiştirdiği tertemiz bir hekim ve insan hakları savunucusu olduğunu” dile getiren Bekaroğlu, Gergerlioğlu’nun, insan haklarını savunurken, “benim gibi düşünür, düşünmez” ayrımı yapmadan, kim hak ihlâline uğruyorsa desteklediğini anlattı.

Mehmet Bekaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “İnsan hakları savunuculuğunda ısrar ettiğinden dolayı Gergerlioğlu’ndan adeta intikam alınırcasına saçma sapan bir yargılama süreciyle cezaevine gönderilmeye çalışılıyor. Bunlar kabul edilemez. Gergerlioğlular, herkese lâzım. Bu ülkede hak ihlalleri bitmez. Gergerlioğlu’na sahip çıkmak gerekir. ‘HDP milletvekilidir, terör, bilmem ne...’ İlgisi yok. Gergerlioğlu, birçok konuda ama en sonunda çıplak aramalar dolayısıyla insan hakları savunuculuğu yaptı. ‘Çıplak aramalar yoktur’ diye yalan söylüyorlar. Onlarca tanık var, onlarca yaşayan insanın açıklaması var. Yönetmelik, çıplak arama yapılmasına izin veriyor.”

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