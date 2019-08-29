Görevden alınan belediye başkanları AB büyükelçileri ile görüştü

Avrupa Birliği'ne üye ülkelerinin Türkiye Büyükelçileri, görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanan Diyarbakır, Van ve Mardin belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

AB Türkiye Delegasyonu resmi Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla birlikte, "AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi." ifadelerine yer verildi. İsviçre ve Norveç temsilcilerinin de bulunduğu toplantıda eski belediye başkanları görevden alınma sürecini değerlendirdi. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 237

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.