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21 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Gri liste çıkmazı

20 Kasım 2023, Pazartesi 17:00
Yazar Mehmet Altan, Mali Eylem Görev Gücü’nün (Financial Action Task Force) hazırladığı 2023 yılı raporunda Türkiye’nin gri listede olduğuna dikkat çekti.

Artı Gerçek’te yazan Altan, “Türkiye neye gebe? Cevabı, gri listenin akıbeti üzerinden yaşayacağız. Ya gri listeden çıkarak yeni bir doğuma gidecek… Siyasal sonuçlar yaşanacak. Ya da çok fazla kirlendiği ve demokrasiyle hukuktan çok uzaklaştığı için düşük yapıp yoğun bakıma kalkacak. Mali Eylem Görev Gücü; görevi, kara para aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmek olarak tanımlanıyor. “Türkiye’nin gri listede yer alması, yüksek dış finansman ihtiyacı sürerken büyük bir dezavantaj yaratıyor. Yabancı yatırımcılar ile kredi kuruluşları açısından Türkiye itibar kaybına uğruyor. Dış ticareti ve pazar paylarını da olumsuz etkileyen gri liste, şirketlerin de daha çok denetim ve yükümlülükle karşılaşmasına neden oluyor.” Kısacası meteliğe kurşun atan bir ülke “gri listede” ise ne kadar çabalasa yol alamıyor. Türkiye 2011’de “gri listeye” girdi… 2014’de Mehmet Şimşek’in bakan olmasından sonra listeden çıktı. 2021 yılındaki raporlamalarda 40 tavsiye ya da kriterin 11’inde uyumlu, 20’sinde büyük ölçüde uyumlu, 7’sinde kısmen uyumlu, 2’sinde uyumsuz bulundu. Türkiye’nin uyumsuz bulunduğu kriterlerden biri “Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerle İlgili Önleyici Tedbirler” diğeri de “Yeni Teknolojiler İçin İlave Önleyici Tedbirler” oldu” diye yazdı.

Haber Merkezi

 

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