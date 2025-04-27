Halk, deprem dirençli şehirleri talep etmeli

23 Nisan’da 12:13’ten itibaren Marmara Denizi’nde en büyüğü 6,2 büyüklüğünde peş peşe depremler meydana gelmişti.

İstanbul’u ve Türkiye’yi depreme hazırlamanın önceliğine dikkat çeken Görür’ün konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Bizim vatandaşımız insanını, çocuğunu, akrabasını sever. Can güvenlikleri için yapmayacağı şey yoktur. Seçimde kendinden oy isteyen adamlara desin ki veya pankartlar kaldırsın ki, “İstanbul’un deprem dirençli kent hâline getirilmesini istiyorum. Bununla ilgili planınız varsa buyrun gelin oyumuz sizindir, aksi hâlde sizi sandığa gömerim” demeli. Halk dürüst, bilinçli olmalı ve bunu talep etmeli. Yavrusu için, geleceği için. Bugünkü hükümet ve belediyeler bu işi yapacaktır değil mi? Onlar da halktan talep gelirse harekete geçiyorlar.

Haber Merkezi