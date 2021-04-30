Hatıralarla Kutlular Ağabey

Yeni Asya Gazetesi Orta Anadolu Bölgesi Temsilciliği, merhum Mehmet Kutlular Ağabeyi anma programı düzenledi.

ANKARA - FATİH KARAGÖZ

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Moderatörlüğünü Ekrem Başçı’nın yaptığı program Euronur ve Yeni Asya TV aracılığı ile canlı yayınlandı.

Programda konuşmacılar ‘Bir Dâvâ Adamı olarak Mehmet Kutlular” konusunda konuştular.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, “Kutlular ağabeyi anlatmak demek, Üstad’ın vefatından sonra Zübeyir Ağabeyle gelen çizgiyi anlatmak demektir. Samimiyetine binaen kader ona, bu davanın bayraktarlığını verdi ve ölünceye kadar bu dâvâyı lâyık-ı vechiyle savundu” dedi.

Programa Avustralya’dan katılan Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu üyesi Fatih Yargı, Mehmet Kutlular Ağabeyin ‘Deprem İlâhî İkazdır’ çıkışını ve sonrasında yaşananları aktardı ve sözlerine ‘O bir dâvâ adamı’ ifadesiyle son verdi.

ÖZDEMİR, “MEŞVERETİ SIKI TUTMUŞTUR”

Araştırmacı yazar Ahmet Özdemir, Kutlular Ağabeyin meşverete çok önem verdiğini hatırlatarak, “Çünkü Zübeyir Ağabey de saff-ı evvel ağabeylerle birlikte meşvereti sıkı tutmuştur. O da meşvereti Üstad Hazretleri’nden almıştır. Bunda sahabe mesleğine riayet vardır. Zira meşveretle ilgili âyetler vardır. Lâhika mektupları, o günkü şartlarda Üstad Hazretleri’nin talebeleri ile yaptığı meşvereti gösteriyor. Hemen her lahika mektubu, bir meşveretin ifadesidir” diye konuştu.

ÖZDEMİR, “CESUR VE SÖZÜNÜN ERİYDİ”

Yeni Asya Gazetesi Yönetim Kurulu Eski Üyesi İsmail Özdemir, “Hayalî değil gerçek bir Kutlular Ağabeyi severek, hayırla yad edelim. Herkes Kutlular Ağabeyi cesur ve sözünün eridir şeklinde yad etmiştir” diye konuştu.

GÜNEŞ, “BİR DÂVÂ ADAMINI KAYBETTİK, AMA DÂVÂSI SÜRÜYOR”

Yeni Asya yazarı Hasan Güneş, ‘Bir dava adamını kaybettik, ama dâvâsı devam ediyor.’ diyerek sözlerine başladı. Güneş, “Kutlular Ağabeyi 12 Eylül öncesi, anarşinin ve terörün kol gezdiği hızlı dönemlerde hem Türkiye hem de dünyada büyük hareketliliğin olduğu 1978-79 yıllarında tanımıştım. Kutlular Ağabeyi tanımak, Türkiye’yi tanımak, Nur Talebelerini tanımak ve dünyayı tanımak demekti. Onu tanımak bizim için çok faydalı oldu” dedi. Kutlular Ağabeyin sadece Nur Talebeleri arasında değil, sağ camiada da itibarı olan birisi olduğunu ifade eden Güneş, “Onlarla bir araya geldiğinde kendilerine çok kere müsbet hareketi anlattığını ifade ederdi. Kutlular Ağabeyin bu kararları aslında Yeni Asya’nın ve şahs-ı manevinin kararlarıydı. 12 Eylül’ün gerçekleşmesiyle, darbeden önce dindar grupları terörün içine çekemeyenler, onları devlette çeşitli yapılanmalara dahil etmeye başladılar. O dönemlerde Yeni Asya ve Kutlular Ağabey neredeyse tamamen yalnız bırakıldı.” şeklinde konuştu.

Güneş şunları konuştu: “Kutlular Ağabey, içtimaî ve siyasî meseleleri çok iyi bilir, ancak tabanında imanî meseleler çok kuvvetliydi. Muazzam bir tevekkülü vardı. -İhtilâflı olduğu kişiler hakkında asla ölçünün kaçırılmasını asla istemezdi. Kutlular Ağabey, ‘Demokrasi ortak paydasında bir araya gelmemiz gerekir. Sağcısı, solcusu, Kürdüyle, Ermenisiyle bu memlekette beraberiz. Devlet, militanın yaptığını yapmaz’. ‘Sağcı olsun solcu olsun, kimseyle kavga etmeye gerek yok, bizim herkesle paylaşabileceğimiz şeyler var’ derdi.”

İHTİLÂFLARI ASLA DÜŞMANLIĞA ÇEVİRMEDİ

Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, Kutlular Ağabeyin 12 Eylül darbesinden sonra ihtilâl konseyinden gelen elçilerin tüm tekliflerini elinin tersiyle geri çevirdiğini hatırlatarak şöyle dedi: “Kocatepe mevlidinden dolayı gözaltında oldukları sırada istihbarat sorgulaması da yapıldı. Sorular devam ederken, konu diğer cemaatlere gelince, ‘dinî gruplar hakkında bana soru sormayın, çünkü size cevap vermem, onların aleyhinde beni konuşturamazsınız’ demiştir. Bunlar, Kutlular Ağabeyin Külliyatı tanıdıktan sonra ikinci okuduğu eser olan İhlâs Risalesi’nden almış olduğu dersin gereğini her dönemde hassasiyetle yaptığının örnekleridir.”

Kutlular Ağabeyin, Risale-i Nur meslek ve meşrebine uymayan birtakım yönelişleri gördüğü zaman bunu meşveret içinde suhuletle çözmek için sonuna kadar gayret gösterdiğini anlatan Güleçyüz, “Zübeyir Ağabeyden almış olduğu metod da budur. Yol ayrımı yaşandığı dönemlerde, ayrılanlar hakkında bu durumu hiçbir zaman kronik düşmanlığa çevirmemiştir. Özellikle ifade etmek istiyorum ki, Kutlular Ağabeyin sağlığında işleyen meşveret sistemi, sağlığını kaybettiğinde de işleyegelmiştir. ‘Kutlular Abi işin başındayken durum başkaydı, ondan sonra istikamet ve rota değişti.’ tarzında şahs-ı maneviye de hakaret eden, aşağılayan, tamamen iftira mahiyetinde birtakım iddialar var.

Bize çok uzak ve düşmanca bakan yayın organlarında dile getirilen bu iddiaların, içimizdeki bir takım insanlar tarafından da paylaşılıp seslendiriliyor olması üzücü bir hadisedir. Kutlular Ağabeyin de asla tasvip etmeyeceği bir yaklaşımın ifadesidir” dedi.

Programın son bölümünde Abdullah Bayram Kur’ân-ı Kerîm okudu, yapılan hatimlerin duâsını yaptı.