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‘Hayat kurtarmak suç sayılmaz’

03 Temmuz 2019, Çarşamba 22:30
Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri karaya çıkarabilmek için izinsiz olarak İtalya’nın Lampedusa limanına yanaşan Sea-Watch 3 gemisinin kaptanının gözaltına alınması İtalyan hükümetine yönelik tepkilere sebep oldu.

Almanya merkezli Sea Watch örgütüne ait, Hollanda bandıralı geminin Alman vatandaşı kaptanı Carola Rackete, geminin limana girişini engellemeye çalışan “bir savaş gemisine direnmek” suçlamasıyla gözaltına alındı ve ardından Lampedusa Adası’nda ev hapsine alındı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, İtalya’nın Akdeniz’de göçmenleri kurtaran sivil toplum kuruluşlarının suçlu gibi gösterilmesini eleştirerek “İnsan hayatı kurtarmak insani bir görevdir, kriminalize edilemez” dedi. Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, İtalya’nın kapalı liman politikasının deniz hukukunu ihlal ettiğini söyledi. Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn da benzer bir değerlendirmede bulunarak “Hayat kurtarmak bir görevdir, asla suç kabul edilemez. Aksine, bu görevi yerine getirmemek suçtur” dedi.  Sea-Watch 3 gemisinin 12 Haziran’da yaptığı kurtarma operasyonunda, Libya’dan denize açılan 53 göçmen kurtarılmıştı. 

Etiketler: akdeniz
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