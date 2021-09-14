Her gün bir istifa

Koronavirüsünün yaygınlaşması sebebiyle Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının istifa, emeklilik ve izin taleplerine kısıtlama getirdi.

1 Temmuz itibariyle kaldırılan kısıtlamadan sonra hekim istifalarında artış başladı. Son 2 ayda her gün en az bir hekimin istifa ettiği Bursa’da, toplam 53 hekimin istifasına sebep olan gerekçeleri Bursa Tabip Odası (BTO) Başkanı Alpaslan Türkkan, Gazete Duvar’a anlattı. Hekimler, Sağlıkta Dönüşüm Programı’ndan şikâyetçi. Türkkan, Türkiye’nin Sağlıkta Dönüşüm Programı’yla “yara” aldığını belirterek, pandemiyle birlikte sorunların çok daha görünür olduğunu kaydetti: “Pandemide iş yoğunluğu çok arttı. Çalışma koşulları zorlaştı. Asistan öğrenciler farklı hastanelerde görevlendirildi. Pandemiden doğru yönetsel krizler oldu. Pandemi ek ödemelerinin verilmemesi ya da adaletsiz dağıtımı bu noktaya gelinmesinde etkili oldu.” Türkkan, hekimlerin işten kaçmadığının altını çizdi: “Bu insanlar mesleklerini bırakmıyor. Kamudan kaçıyorlar. Kötü yönetim, baskı ve organizasyon bozukluğu hekimleri özele itiyor. Özel hastanelerde hekimler şiddetle, yönetim baskısıyla daha az karşılaşıyor.”

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