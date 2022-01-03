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3 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Hürriyet-i Şer’iyye Demokratlar eliyle gerçekleşecek

03 Ocak 2022, Pazartesi
İzmir Yeni Asya Kültür Merkezinde düzenlenen Hürriyet ve Demokrasi seminerinde Asr-ı Saadetten bu yana özlenen Hürriyet-i Şer’iyye’nin Demokratlar eliyle gerçekleşebileceği müjdesi paylaşıldı.

SALİH SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

Yeni Asya Gazetesi eski Ankara temsilcisi Cevher İlhan ve gazetemiz yazarlarından İlimdar Kaya ile Dr. Muhammed Örtlek Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin hayat devrelerini ve Meşrûtiyet, Cumhuriyet ve Hürriyet-i Şerriye ile ilgili görüşlerini yine Risale-i Nurlar’daki bölümlerden okuyarak izah ettiler. Yılbaşı tatiline denk gelen Cumartesi günü sabah saatlerinde başlayan seminere yoğun ilgi vardı. Kültür merkezi büyük salonda birer saatlik bölümler halinde konuşmacılar Said Nursî Hazretleri’nin Ahrar Demokratlarla ilgili mektuplarını ve Rahmetli Adnan Menderes İle ilgili hatıraları paylaştılar. Âlemi İslâma ve insanlığa mesajları ihtiva eden Risale-i Nurlar’dan bölümleri okuyarak izahatlarda bulundular. 


İzmir Yeni Asya Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere yılbaşı tatili olmasına rağmen yoğun bir ilgi oldu.

Müsbet harekete uyulsaydı manevi sıkıntılar yaşanmazdı

Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Avrupa ikidir görüşü çerçevesinde Avrupa Birliği üyeliği, ayrıca Bağdat Paktı ile başlıyan İttihadı İslâm idealinin safahatı anlatıldı. Risale-i Nurlar’daki iman derslerinin yanında, Sünûhat, Münâzarât, Hutbe-i Şamiye, Emirdağ Lâhikası gibi eserlerden okunan bahislerle Asr-ı Saadetten bu yana özlenen Hürriyeti Şer’iyye’nin Demok- ratlar eliyle gerçekleşebileceği müjdesi paylaşıldı. Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin milâdî 1922’de Ankara’ya dâvet edilerek TBMM’de hoşamedi ile karşılanması, duâ yapması ve Mebuslarla beyanname dağıtarak görüşmesi meclis zabıtlarından alınan tarihi belgelerle anlatıldı. Risale-i Nurlar’da bahsi geçen müsbet hareket derslerine Nur Talebeleri gibi Âlem-i İslâmdaki Müslüman kardeşlerimiz de uymuş olsalardı, bugünkü maddî manevî sıkıntılar şüphesiz yaşanmazdı tesbiti yapıldı.

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