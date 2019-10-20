İbrahim Kalın: 30 kilometrelik bir koridor istiyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ordusunun Türkiye sınırına yakın bölgelerden uzaklaşmasını ve böylece yaklaşık 2 milyon mülteciyi bu alana yerleştirmeyi istiyor.

Associated Press haber ajansına konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyiyle ilgili hedeflerini bu şekilde özetledi. Kalın bu konunun Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında önümüzdeki hafta yapılacak görüşmenin de en önemli gündem maddesi olacağını ekledi.

Kalın Ankara'nın sınıra yakın bölgelerde ne Kürt güçlerini ne de Suriye ordusunu istediklerini sığınmacıların onların kontrolünde olan bir bölgeye gitmek istemeyeceklerini vurguladı.

Kalın hiçbir sığınmacıyı geri dönmeye zorlamayacaklarını sadece geri dönmek için güvende hissedecekleri bir alan oluşturmak istediklerini belirtti.

Beş günlük ateşkesle ilgili olarak da Kalın, söz konusu anlaşmanın Resulayn ve Telabyad arasını kapsadığını ama sınırın tamamında 30 kilometrelik bir koridor istediklerini vurguladı.