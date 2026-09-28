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28 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Edebiyat öğretmeni okul bahçesinde öldürüldü

28 Eylül 2026, Pazartesi 14:06
Osmaniye’de görev yaptığı okulda yeğeni A.B. tarafından silahla vurulan edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili vefat etti. Saldırının ardından A.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Osmaniye’nin merkez ilçesine bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi’nde görev yapan edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.E.B.’nin silahlı saldırısında öldü.

Edinilen bilgilere göre A.E.B., aralarında husumet bulunduğu belirtilen dayısı Mehmet Bilgili’yi okul bahçesinde silahla vurdu. İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgili’nin vefat ettiği belirlendi. Şüpheli A.E.B. ise okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

“Ruhsatlı silah kullanıldı”

Olayın ardından Farabi Anadolu Lisesi’ne giderek yetkililerden bilgi alan Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, saldırının öğrencilere veya eğitime yönelik olmadığını belirtti.

Serdengeçti, “Adli süreç neticesinde olay aydınlatılacaktır. Burada öğrencilere veya eğitime yönelik bir saldırı söz konusu değil. Dayı-yeğen ilişkisi içerisinde yaşanan husumet nedeniyle öğretmenimizin okul bahçesinde hedef alındığını değerlendiriyoruz” dedi.

Saldırıda ruhsatlı tabanca kullanıldığı yönünde bilgi bulunduğunu aktaran Serdengeçti, şüphelinin okulda görevli güvenlik korucusu tarafından yakalandığını bildirdi.

Haber Merkezi

Etiketler: Osmaniye, Farabi Anadolu Lisesi, Mehmet Bilgili, öğretmene silahlı saldırı, okulda silahlı saldırı, edebiyat öğretmeni, Çardak köyü, öğretmen cinayeti, ruhsatlı silah, Osmaniye Valisi, Mehmet Fatih Serdengeçti
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