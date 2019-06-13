İbrahim Kalın: İdlib'de yaşananlar endişe verici

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamada "İdlib'te yaşananlar bizim için endişe kaynağı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- Sayın Cumhurbaşkanımız Başkanlık sisteminin vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesiyle ilgili önemli konuların altını çizdiği, bakanlıklarımızın attığı adımların adımlarına işaret ettiler. Özellikle kur, faiz, enflasyon üçgeninde oluşturulmaya çalıştırılan baskılara karşı hem kurumlarımızın hem de özel sektörün birlikte hareket ettiğinin altını çizdiler.

- ABD ile S-400 ve F-35 konusu gündeme geldi. Terörle mücadele ve ülkemizin iç ve dış güvenliği konusundaki koordinasyon etraflı bir şekilde ele alındı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil Irak ve Suriye'deki mücadelemiz örgütlü ve kararlı bir şekilde mücadeleye devam ediliyor. Seçimi de gözönüne alarak terör örgütünün eylemleriyle ilgili birimlerimiz teyakkuz halinde.

- Sayın Cumhurbaşkanımız Suriye'den kaynaklanan güvenlik sorunlarına işaret ettiler. Rejimin kasıtlı olarak Türkiye'yi tahrik etmek, bölgede alan kazanmak amacıyla saldırılara son verilmesi açısından ilgili birimlerimize ve Rusya'ya bilgi verilmiştir. Bundan sonra da gerekli adımlar atılmaya devam edilecektir.

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ YARIN DÜNYA LİDERLERİYLE GÖRÜŞECEK'

- Suriye'deki hadiseler de, Libya'da, Sudan'da, Ortadoğu'da yaşananlar da elbette bizi yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanımızın yurtdışında yaptığı temaslar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yarın Tacikistan'da dünya liderleriyle sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmeleri olacak. Özellikle Rusya, Çin, Hindistan'ın katılması önemli. Bu da Türkiye'nin o bölgelerdeki çıkarlarını koruma anlamında önemli bir fırsat teşkil etmektedir. İhtiyaç olursa Erdoğan ile Trump görüşebilir.