İİT’den sükûnet çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilâtı (İİT), Kazakistan’daki gelişmelerin büyük bir endişeyle takip edildiğini belirterek, sükûnet ve şiddete son verilmesi çağrısında bulundu.

İİT’den yapılan yazılı açıklamada, “İİT Genel Sekreterliği, Kazakistan Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmeleri büyük bir endişeyle takip etmekte ve birçok ölüm ve kamu mallarının zarar görmesine neden olan şiddet olaylarından duyduğu üzüntüyü dile getirmektedir.” ifadelerine yer verildi. İİT Genel Sekreterliği’nin itidal, sükunet ve şiddet olaylarına son verilmesi çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, İİT’nin Kazakistan’ın toprak bütünlüğünün, güvenlik ve istikrarının korunması konusunda Kazakistan ile dayanışma içinde olduğu ifade edildi. AA

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