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26 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İİT toplantısı Türkiye'de yapılacak

26 Nisan 2025, Cumartesi 17:58
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında 21-22 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantıya hazırlık amacıyla yarın ve 29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde Kıdemli Memurlar Toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Kıdemli Memurlar Toplantısı’nın başkanlığını Kamerun heyetinin başkanından devralacak.

Bakan Yardımcısı Yılmaz’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıda İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da hitapta bulunması öngörülüyor.

Cidde'deki İİT Genel Merkezi’nde düzenlenecek toplantıda gündemdeki karar tasarıları 57 üye ülkenin kıdemli memurları tarafından müzakere edilecek ve Teşkilatın genel siyasetini ve prensiplerini düzenleyen raporlar ele alınacak.

Kıdemli Memurlar Toplantısı’nda kabul edilen karar tasarıları, Dışişleri Bakanları Konseyinde onaylanıyor.

İİT Dışişleri Bakanları Konseyi

Türkiye, haziran ayında İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına İstanbul’da ev sahipliği yaparak İslam İşbirliği Teşkilatının dönem başkanlığını bir yıllığına devralacak.

Türkiye, 1976, 1991 ve 2004 yıllarında Dışişleri Bakanları Konseyi toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Dışişleri Bakanları Konseyinde Kıbrıs’taki durum, Batı Trakya Türk Azınlığı ve Oniki Adalar'daki Türk toplumu, Müslüman azınlıklar ve Suriye’deki durum başta olmak üzere, Müslüman toplumları ilgilendiren önemli konulardaki kararlar kabul ediliyor.

AA

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