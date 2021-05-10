İkizdere’de dere ve şelâleler taşla dolduruldu

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde taş ocağı yapmak isteyen Cengiz İnşaat’a karşı direniş sürüyor.

Cumhuriyet’in haberine göre İşkencedere’de hükümete yakın Cengiz İnşaat’ın iş makinelerinin şelâle ve dere yataklarını taşla doldurmasına tepki gösteren köylüler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın proje dosyasında dere ve dere yatağında herhangi bir şekilde müdahale edilmeyeceğine dair resmî taahhüdü olduğunu belirtirken, şirket yetkilileri “Biz döktüğümüz malzemeyi derenin içinden almayı taahhüt ettik. Alacağız. ‘Böyle eğimli bir arazide dereye taş gitmeyecek’ böyle bir mühendislik yok” demekle yetindi. Köylüler ise “Burada can kalmadıktan sonra alsan ne olur?” dedi.

Okunma Sayısı: 151

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.