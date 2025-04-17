İklim kanunu bir dayatma

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, İklim Kanunu Teklifinin komisyona geri çekilmesi ile ilgili konuştu.

Özdağ, kanun teklifine muhalefetin karşı çıktığını belirterek, “Şimdi bir yanda Amerika Birleşik Devletleri, Trump ve arkadaşları, Kyoto Anlaşması’ndan çıkacaksınız, dünyayı kirleteceksiniz veya Çin öbür tarafta hiçbir kural tanımayacak, Hindistan hiçbir kural ve kurum tanımayacak ve onlara yaptırım yapılmayacak ve geride kalkınmakta olan ülkelerle ilgili olarak da siz bize dayatmalarda bulunacaksınız öyle mi? Bu bir imtiyaz yasasıydı. Bunu getirmek istediler ve biz direndik” dedi.

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Kanun Teklifi geri çekildi

İklim Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulu’ndan Çevre Komisyonu’na çekildi.

Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, teklife hem muhalefet partilerinin hem sivil toplum kuruluşlarında çok ciddi itirazları olduğunu belirterek “En azından parlamento genel kurulu çalışmalarından çekme kararı almaları olumlu bir şey ama bu iktidarın kendi gündemine ve Meclis gündemine hâkim olmadığının da bence bir göstergesi” dedi.

İklim Kanunu Teklifi’ne ilişkin muhalefetin önerilerini sıralayan Kaya, “Burada özellikle çevreyle alakalı paydaşların, bütün sivil toplum kuruluşlarının görüş ve kanaatlerinin dikkate alınmasını çevreyi ve o çevreyle beraber insanların da hayatlarını dikkate alan hususlarda da düzenlemeler yapılmasını arzu etmiştik ama maalesef dediğim gibi bu tamamen sermayenin baskısıyla ihracatlar geri dönmesin anlayışıyla hareket edilen ve apar topar getirilen bir kanundu” ifadelerini kullandı.

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