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İklim Kanunu'nda son durum?

20 Şubat 2022, Pazar 22:32
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da yapılacak İklim Şurası'ndan çıkacak kararlar ile çalışmaları devam eden İklim Kanunu, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Konya'daki Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek İklim Şurası yarın saat 10.00'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasıyla başlayacak.

Türkiye'nin iklim değişikliği vizyonu ile "yeşil dönüşüm"ün, gelişen ve değişen koşullar çerçevesinde yeniden ele alınacağı şuranın çıktılarıyla Türkiye'nin "2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma Hedefleri"ne yönelik adımlar belirlenecek.

Şura'yla, iklim konusunda geliştirilecek mevzuata katkı sağlanacak, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine uyum bağlamında temel politikalarla öncelikli eylemleri içeren yol haritası oluşturulacak.

Şura sonuçları dikkate alınarak, çalışmaları devam eden İklim Kanunu, Ulusal Katkı Beyanı (NDC) ile Uzun Dönemli İklim Değişikliği Stratejisi ve Eylem Planı tamamlanacak.

209 üniversiteden "iklim elçileri" Bakan Kurum ile bir araya gelecek

İklim Şurası'nda 209 üniversiteden "iklim elçileri", Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelecek. Ardından şuranın açılış töreni, iklim elçilerince hazırlanan Gençlik Bildirgesi'nin okunmasıyla başlayacak.

Programda, "Enerji, Sanayi ve Ulaştırma Alanlarında Sera Gazı Azaltımı", "Tarım, Atık, Binalar ve AKAKDO (Arazi Kullanımı Arazi Kullanım Değişimi Ve Ormancılık) Alanlarında Sera Gazı Azaltımı", "Yeşil Finansman ve Karbon Fiyatlama", "İklim Değişikliğine Uyum", "Yerel Yönetimler", "Göç, Adil Geçiş ve Sosyal Politikaları", "Bilim ve Teknoloji" başlıklarında 7 alanda toplantılar düzenlenecek.

Sanatçı ve uzmanların katılımıyla 7 ayrı oturumda söyleşiler ve panellerin yapılacağı programda, fotoğraflarla iklim değişikliği sergisi ve "üç boyutlu iklim tüneli" gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Şuranın ilk günündeki "Paris İklim Anlaşması ve İklim Rejiminde Uluslararası Süreç" başlıklı panelin moderatörlüğünü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve İklim Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar yapacak.

"Yeşil Politika" panelinin moderatörlüğünü ise BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez üstlenecek.

Şuranın ikinci gününde düzenlenecek "Uluslararası Finansman" panelinin moderatörlüğünü Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, "2053 Hedeflerine Bilim ve Teknoloji ile Ulaşacağız" panelinin moderatörlüğünü ise Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik yapacak.

Ünlülerle "İlk Kim Değişiyor" paneli

Program kapsamındaki "İlk Kim Değişiyor" panelinde Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelesi kapsamında yürütülen çalışmalar ile medya ve sinemadaki farkındalık örnekleri ele alınacak.

Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile yapımcı ve sunucu Güven İslamoğlu da konuşmacı olarak panelde yer alacak.

İkinci gün Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesinden akademisyenler, "Müzik ve İklim" konulu sunum yapacak, etkinlik kapsamında müzik dinletisi sunulacak.

Şuranın dördüncü günündeki "Yerelde İklim Eyleminin Güçlendirilmesi" panelinin moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe yapacak.

"Yeşil Mutabakat ve Sanayide Dönüşüm" panelinin moderatörlüğünü ise TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız üstlenecek.

Şuranın ilk üç gününde yapılacak komisyon toplantılarında tüm katılımcıların görüşleri alınarak çevrim içi toplantılardan çıkan kararlar nihai hale getirilecek.

Dördüncü gün bakan yardımcılarının bir araya geleceği üst düzey yuvarlak masa toplantılarında ise nihai komisyon kararları ele alınacak.

AA

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