İktidar beğenmediği gazetelerin ilan hakkını hukuksuzca gasp ediyor

ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ UTKU ÇAKIRÖZER, KAMU KURUMLARININ ARALARINDA YENİ ASYA’NIN DA BULUNDUĞU GAZETE VE TELEVİZYON KANALLARINA İLAN DAĞILIMINDAKİ ADALETSİZLİKLERİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ.

Kamu ilanlarının basına adil dağıtımı için denetim isteyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Basın İlan Kurumu’nun Sayıştay denetimine alınmasını istedi. TBMM’ye verdiği kanun teklifi üzerine konuşan Çakırözer, Türkiye’de gazetecilerin, basın kuruluşlarının özgür basını susturmak isteyen çetelere karşı mücadele verdiğini belirterek, “Demokrasinin olmazsa olmazı halkın haber alma hakkının güvencesi olan basın özgürlüğüdür. İşte, gazeteciler olmasaydı, biz bugün kötülüğün sınırının olmadığından, para için yenidoğan bebeklerin canına kasteden bir çetenin varlığından haberdar olamayacaktık. Ancak Türkiye’de bu cesur gazeteciler ve basın kuruluşları yaşam mücadelesi veriyor. Kime karşı? Özgür basını susturmak isteyen başka bir çeteye karşı. Bu ülkede katliamların, ihmallerin, tacizlerin, yolsuzlukların bilinmesini ve hesabının sorulmasını engellemek için el ele vermiş bir başka çete daha var” diye konuştu.

HALKIN MİLYARLARCA LİRASI ADALETSİZCE DAĞITILDI

Kamu kurumlarının gazete ve televizyon kanallarına ilan dağılımındaki adaletsizliklere dikkat çeken Çakırözer “Çetenin bir de mali kolu var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl açıkladı. Sadece 2 kamu bankasının son yirmi yıllık reklam bütçesi 43 milyar lira. Peki, nerede yayımlanmış bu reklamlar, hiç görüyor musunuz en çok izlenen kanallarda.? Mesela, NOW TV’de, Sözcü’de, Halk TV’de, Tele1’de, KRT’te ya da TV5’te tek bir saniye dahi yok. Milyarlarca liralık kamu kurum reklamlarından Sözcü’ye Cumhuriyet’e, BirGün’e, Milli Gazete’ye, Karar’a, Korkusuz’a, Yeni Asya’ya, Yeniçağ’a, Evrensel’e tek santim ilan yok. Aksine izlenmeyen kanallar, tabela gazeteler üzerinden bu yoksul halkın milyarlarca lirasını hortumlamaya tam gaz devam” diye konuştu.

3 AYDA 33 GAZETE KAPANDI

İktidarın uygulamaları nedeniyle gazetelerin bir bir kapandığına bildiren Çakırözer, “Üç ayda 33 gazete kapandı. 1.800 olan yerel gazete sayısı 700’lere düştü. Hâl böyleyken Basın İlan Kurumu neyle uğraşıyor? Asli görevini bırakmış, emlak şirketine dönüşmüş. O binayı sat, öbürünü kirala. Anadolu basınının hakkı olan bütçesini üst yönetimin maaşlarının üstüne ballı tazminat olarak koymuş. Genel müdür 65 yaşından sonra koltukta kalsın diye yönetmelik değiştiriyor. Anadolu basını yok oluyormuş, kimin umurunda? Devlet kurumlarıyla yerel yönetimlerle konuşup ilan çeşitliliğini, hacmini artıracağına gazeteleri tehdit ediyor, kapanmaya zorluyor” değerlendirmesinde bulundu.

MEHMET KARA - ANKARA