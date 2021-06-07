İktidar kafasını kuma gömemez

Bi’ Karar Ver’e Hukukçu Hasan Seymen konuk oldu. Sedat Peker’in vahim iddiaları hakkında konuşan Seymen, bu iddiaların Cumhurbaşkanı hariç herkes tarafından ciddiye alındığının altını çizdi.

Savcıların henüz harekete geçmemiş olmasını, “Savcıların harekete geçmesini beklemek bir hayalperestlik” diyerek eleştirdi ve Türkiye’nin artık bir hukuk devleti olmadığını dile getirdi. Seymen, iktidara tepkisini şu sözlerle gösterdi: “Şu anda Türkiye, günlük kararnameler ile yönetilen bugünden yarına tek adamın vereceği kararlar göre şekillenen bir hukuk yapısına sahip. Bu yapıyla Sedat Peker’in iddialarının araştırılacağına inancım yok. Bu kadar somut delil varken iktidar kafasını kuma gömemez.”

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.