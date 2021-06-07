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8 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

İktidar kafasını kuma gömemez

07 Haziran 2021, Pazartesi 18:00
Bi’ Karar Ver’e Hukukçu Hasan Seymen konuk oldu. Sedat Peker’in vahim iddiaları hakkında konuşan Seymen, bu iddiaların Cumhurbaşkanı hariç herkes tarafından ciddiye alındığının altını çizdi.

Savcıların henüz harekete geçmemiş olmasını, “Savcıların harekete geçmesini beklemek bir hayalperestlik” diyerek eleştirdi ve Türkiye’nin artık bir hukuk devleti olmadığını dile getirdi. Seymen, iktidara tepkisini şu sözlerle gösterdi: “Şu anda Türkiye, günlük kararnameler ile yönetilen bugünden yarına tek adamın vereceği kararlar göre şekillenen bir hukuk yapısına sahip. Bu yapıyla Sedat Peker’in iddialarının araştırılacağına inancım yok. Bu kadar somut delil varken iktidar kafasını kuma gömemez.”

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