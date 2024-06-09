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İktidarın politikası: Üretme, ithal et, tüket

09 Haziran 2024, Pazar 15:28
İKTİDARIN POLİTİKALARI TARIM VE HAYVANCILIĞI DA DIŞA BAĞIMLI HALE GETİREREK YERLİ ÜRETİCİYİ ÇÖKERTİYOR.

En pahalı et bizde

DP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş: “Ette ucuzluk sağlayabilmek için üretmek zorundasınız. Ancak AKP üretici dostu değildir. 2010 yılından bu yana Türkiye hayvan ithalatı yapıyor, buna rağmen dünyanın en pahalı etini insanlarına arz ediyor.”

Buğday fiyatına tepki

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: “Açıklanan buğday taban fiyatı ne üretim maliyetleri, ne de yüzde 75.45’i bulan enflasyon rakamları ile bağdaşıyor. Çiftçilerimize bu fiyatı izah edemeyiz, edemiyoruz.”

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İktidarın politikası: Üretme, ithal et, tüket

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, hükümetin et ithalat politikalarını eleştirerek, “Ucuzluk sağlayabilmek için üretmek zorundasınız. Ancak, AKP üretici dostu değildir! 2010 yılından bu yana Türkiye hayvan ithalatı yapıyor, buna rağmen dünyanın en pahalı etini insanlarına arz ediyor” diye konuştu. Hayat pahalılığında vatandaşın kurban kesebilme imkanının zorlaştığını söyleyen Altıntaş, “2010 yılında Türkiye’de kurban kesilecek hayvan kalmadığı iddiaları ile hayvan ithalatına ve kesilmiş et ithalatına izin veren kararname yayınlandı. O gün bugündür milyarlarca dolarlık hayvan ithal edilip Türkiye’ye getiriliyor. Buna rağmen Türkiye dünyanın en pahalı etini insanlarına arz ediyor. Suçu fırsatçıların, stokçuların üstüne atmakla bu sorun çözülmez, bu çok büyük bir hata olur. Bu iş suçu onun bunun üstüne yıkmakla olmaz” dedi.

UCUZLUK İÇİN ÜRETMEK  ZORUNDASINIZ

Altıntaş, “Bir memlekette ucuzluk sağlayabilmek için üretmek zorundasınız. Üretim imkân ve kabiliyetiniz varsa bu kabiliyetleri mutlak surette sonuna kadar sorgulamalısınız. Ancak bugün Türkiye’de AKP’nin iktidara geldiği günden bu yana değiştirdiği 8 bakanın icraatına bakıldığında Tarım Bakanlığı, hükümet ve AKP üretici dostu değildir” şeklinde konuştu.

ÜRETME, İTHAL ET, SONRA TÜKET

Hükümetin icra ettiği politikalarını “üretme, ithal et, sonra tüket” diye tarif eden Altıntaş şunları söyledi: “Tarım Bakanlığı, benim kanaatime göre ithalat lobileri tarafından yönetiliyor. Meclis’e gelen ikili anlaşmaların onaylanmasının hemen ardından bir takım ülkelerden sıfır gümrükle ithalat kapısı açılıyor. Bunun örneklerinden bir tanesi bir önceki dönemde Sırbistan’dan yapılan ithalattı. Bir tanesi de bu dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ile Sudan’dan yapılan ithalattır. Elbette bir ülkede ithalat yapılabilir. Ancak ithalat içerideki üretimi baltalamak, yok etmek manasında olmamalıdır.”

MEHMET KARA - ANKARA

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Buğdayda fiyatlar revize edilmeli

TZOB GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, AÇIKLANAN BUĞDAY FİYATLARINA TEPKİ GÖSTEREREK, “AÇIKLANAN FİYAT, NE ÜRETİM MALİYETLERİ NE DE YÜZDE 75,45’İ BULAN ENFLASYON RAKAMLARI İLE BAĞDAŞIYOR” DEDİ.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, açıklanan buğday fiyatlarına tepki göstererek, “Açıklanan fiyat, ne üretim maliyetleri ne de yüzde 75,45’i bulan enflasyon rakamları ile bağdaşıyor. Çiftçilerimize bu fiyatı izah edemeyiz, edemiyoruz” dedi.“Buğday fiyatları ülkemizde üretim yapan hemen her çiftçimizi doğrudan ilgilendiriyor” diyen Bayraktar, “Bu yıl da çiftçilerimiz artan girdi maliyetlerine, yaşanan doğal afetlerin verdiği zararlara ve artan kredi faiz oranlarına rağmen buğdayını ekerek üretimini yaptı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da emeğinin karşılığını almak üzere hasadına başladı. Ülkemizde yüksek enflasyon baskısı ile geçim sıkıntısı artan çiftçilerimizin gözü kulağı günlerdir Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanacak fiyatlarda oldu. Buğday çiftçimize bu yıl pozitif ayrımcılık yapılmasını beklerken, dün akşam açıklanan fiyat üreticilerimizde hayal kırıklığı yaşattı” değerlendirmesinde bulundu.

SEYHAN ŞENTÜRK - İSTANBUL

 

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