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“İlham Veren Gençler” ödülüne tepki

14 Aralık 2019, Cumartesi 22:11
“İlham Veren Gençler” ödülüne lâyık görülen şarkıcı Aleyna Tilki hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan açıklama geldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Forbes tarafından verilen “İlham Veren Gençler” ödülleriyle ilgili ödülün kime verileceği konusunda müdahil olmadıklarını açıkladı. Bakanlık, ödül törenine katılan isimleri yayınladı.

Forbes Dergisi’nin organize ettiği, sanat, siyaset, spor, girişimcilik, medya, finans, hukuk ve müzik gibi çeşitli sektörlerde başarılarıyla ön plana çıkmış 30 gencin ödüllendirildiği, “30 Altı 30” programı 11 Aralık’ta gerçekleşti.  Ödül verilecek 30 ismin 9 Aralık’ta açıklandığı listede NBA’in Cleveland Cavaliers takımda forma giyen basketbol oyuncusu Cedi Osman, millî  okçu Mete Gazoz, paralimpik millî yüzücü Sümeyye Boyacı, Dünya Sağlık Örgütü Yönetim Kurulu Üyesi Enes Efendioğlu gibi isimlerin yanı sıra pop müzik şarkıcısı Aleyna Tilki de bulunuyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sponsor olduğu gecede ödül verilen platformun arkasında yer alan duvarda da ismi yer alan Aleyna Tilki, törene katılmadı. Aleyna Tilki’nin isminin bu listede yer alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 

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