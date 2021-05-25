İmamoğlu’nun konvoyuna saldırı

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesinde uğradığı saldırının ardından bu kez benzer bir provokasyon girişimini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yaşadı.

İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi’nin temel atma törenine katıldı. Törenin ardından proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten bir grup, İmamoğlu’nun makam aracını durdurmak istedi. Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu’nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Çıkan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu düşerek yaralandı. Polis protestocu grubu uzaklaştırırken, İmamoğlu’nun konvoyu bölgeden uzaklaştı.

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