''İmar Affı'' yıktı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki yıllarda depremde adeta tamamen yıkılan K. Maraş ve Hatay illeri için çıkardıkları imar affını seçmene bir iftihar vesilesi olarak anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası vaatleri arasında imar affını kaldıracaklarını açıklarken,”İmar affını affedilemez suçlar arasına alacağız” demişti. Ancak önceki yıllarda depremde adeta tamamen yıkılan K. Maraş ve Hatay illeri için çıkardıkları imar affını seçmene bir iftihar vesilesi olarak anlatıyordu. TMOBB Şehir Plancıları Odası Hatay İl Temsilcisi Serkan Koç konuyla ilgili İndependent Türkçe’den Dora Mengüç'e konuştu. “Çarpık yapılaşma ile ilgili hükümet isteseydi gerekli tedbirleri alabilirdi” diyen Koç, “Devlet hastanemizin, şehir hastanemizin bulunduğu bölge, stadyumun yapıldığı bölge... Eski göl aynası, dere yatağı! Bunlara ilişkin tedbirleri almadığımız sürece, bu zihniyetle bir planlama yaklaşımıyla devam ettiğimiz sürece biz bu acıları muhtemelen yaşamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Koç, 2009’da kentte doluluğun arttığını, beldelerde yeterli teknik ekip olmayınca rant uğruna tarım ve zeytinlik alanlarının yol genişlikleri bile değişmeden, plan mevzuatı gereğince ayrılması gerekli sosyal donatı alanları ayrılmadan, hatta bazı bölgelerde zemin etütleri bile yapılmadan imara açıldığını söyledi. Haber Merkezi

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