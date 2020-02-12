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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

İnsanî değerlere, İslâm namına sahip çıkılmalı

12 Şubat 2020, Çarşamba 00:09
Gazetemiz Yazarlarından Cevher İlhan, “Bediüzzaman, ittihad-ı İslâm için insanî değerleri Kur’ânî dayanaklarla İslâm nâmına sahip çıkıp manalandırdı” dedi.

Gaziantep Yeni Asya Temsilciği’nce düzenlenen sohbette konuşan gazetemiz yazarlarından Cevher İlhan, Bediüzzaman’ın günümüzdeki meşveret ve şûrâ mânâsındaki demokrasi ve hürriyet gibi çağdaş değerlere “Asr-ı Saâdet modeli”nde Kur’ânî temel târifler getirdiğini belirtti. Esas cihadın “mânevî cihad”la iman ve Kur’ân hizmeti olduğunu nazara verdi. Birecik’te de tekrarlan sohbette İlhan, Kur’ân tefsiri Nur Risaleleri’nden çağımız insanlarına ders ve mesajlarını aktardı.

Baskıcı rejimleri destekliyorlar

Küresel zâlim güçlerin, Müslümanlarda yönetimlerin demokratikleşmesini istemediklerini, dinle alâkası olmayan krallıkların, otoriter baskıcı rejimlerin, ‘tek adamlık yönetimlerinin ve her çeşit istibdadı sürmesini istediklerini nazara veren İlhan, Bediüzzaman’ın İslâm’ın ihyası ve ittihad-ı İslâm için öncelikle iman hizmetini esas aldığını ve söz konusu insanî değerleri Kur’ânî dayanaklarla İslâm nâmına sahip çıkıp manalandırdığını bildirdi. İşgalci ve istilâcı ecnebilerin, taşeronu ve maşası silâhlı radikal örgütlerle İslâm’ın imajının “terör ve şiddetle lekelendiğini ve bunu istismar ve istimalle kaos, iç savaş ve katliâmlarla Müslüman ülkeleri istikrarsızlaştırıp çökertme plânlarının bu menhus maksatla dayatıldığını kaydetti.

Meş’um stratejilere uyanık olunmalı

İslâm coğrafyasında, özellikle Ortadoğu’da Müslüman halkların etnik-mezhebî çatışmalarla krizlerle kutuplaştırıp parçalanması, çeşitli tahriklerle karıştırılarak mezhebi ve etnik iftiraklarla daha da ufaltılıp bölünüp parçalanması komplosunun sahnelendiğine dikkat çeken İlhan, Müslümanları, Irak, İran, Suriye’den Yemen ve Libya’ya Müslüman coğrafyadaki “âlem-i İslâma ve merkez-i hilâfete bir suikast olan gaddarâne Sevr muhahhadesi”nin versiyonu “büyük Ortadoğu projesi” benzeri “meş’um stratejiler”e karşı uyanık olunması gerektiğini söyledi. İlhan, şöyle devam etti:“Yine bunun içindir ki Bediüzzaman, dönemin Reis-i Cumhuru Bayar ve Başvekil merhum Menderes’e yazdığı mektupta, ‘kıymettar ittifak’ dediği İslâm ülkeleri arasında bir bölgesel işbirliği olan Bağdat Paktı gibi anlaşmaları ehemmiyetle tavsiye eder.”

Gaziantep - Yeni Asya

 

 

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