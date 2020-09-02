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3 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İnsanlarımız açlık ve yoklukla sınanıyorlar

02 Eylül 2020, Çarşamba 21:36
Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) Genel Başkanı İktisatçı Mustafa Göktaş ekonomik gidişata ilişkin açıklamada bulundu.

Göktaş, yaptığı açıklamada “İnsan hayata tutunabilmek ve varlığını devam ettirebilmek için karnını doyurmak zorundadır. Bir tek bununla da kalmaz. İnsanca uygarca yaşamak için bir takım zaruri harcamalarınız vardır. Bugün Türk-iş sendikası rakamları gün itibariyle aylık olarak açıkladı. Bakın ne diyorlar;  4 kişilik ailede bir aylık açlık sınırı 2.384 TL, Bir aylık yoksulluk sınırı 7.764 TL, Tek bir kişinin bir aylık yaşama maliyeti ise 2.892 TL. Kısacası, ayda en az 4-5-6 bin lira geliri olmayan aile hem aç hem de yoksul... 2020 yılı için asgari ücret tutarı net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Bu açıklanan Asgari ücret ile hayata tutunmaya çalışan aile sayımız ne kadar? Ve bu insanların, bu ekonomik şartlarda yaşaması mu’cize değil de nedir?” diye sordu.

Göktaş, “Devlette israfı önlesinler. Fahiş fiyatla ihale, alım satım önlensin. Her yönetici ve devlet idarecisi için geçerli olmak üzere Lüks araçlardan, makam arabası saltanatından ve makam odası saltanatından vazgeçsinler” dedi. 

Ankara – Ahmet Terzi

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