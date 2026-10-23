İhracatta pazar kaybı giderek derinleşiyor

Türkiye, ihracatta hem pazar hem de rekabet gücü kaybediyor. Yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri Türkiye’nin rekabet gücünü aşındırırken, hem dış pazarlarda hem de istihdamda kayıplar büyüyor.

İhracat miktarı yılın ilk yedi ayında yüzde 8 gerilerken, Türkiye’nin dünya ihracatından aldığı pay yüzde 1’in altına düştü. İmalat sanayisinde dört yılda 480 bin sigortalı çalışan eksilirken, kapasite kullanım oranı da yüzde 74’e geriledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’de maliyetlerin rakip ülkelere göre daha hızlı yükselmesinin ihracatta pazar kayıplarına yol açtığını söyledi. Nefes’in haberine göre, PwC Türkiye iş birliğiyle hazırlanan “İhracatta Rekabetçiliğin Geliştirilmesi” raporunu açıklayan Gültepe, otomotiv, kimya, makine, elektrik-elektronik, tekstil, hazır giyim, çelik, demir ve demir dışı metaller ile mobilya sektörlerinin mercek altına alındığını belirtti. Gültepe, bu 9 sektörün 2025’te 166 milyar dolarlık ihracatla toplam ihracatın yüzde 70’ini gerçekleştirdiğini bildirdi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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