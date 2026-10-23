Tüketicinin güveni düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin Ekim 2026 sonuçları açıklandı.

Tüketici güven endeksi, Eylül 2026’da 91,9 seviyesindeyken Ekim ayında yüzde 7,7 azalarak 84,8’e geriledi. Mevcut dönemde hanenin maddî durumu endeksi, Eylül ayında 75,3 seviyesindeyken Ekim’de yüzde 9,3 düşüşle 68,3’e indi. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddî durum beklentisi de yüzde 7,7 azalarak 93,7’den 86,4’e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, Eylül ayında 89,8 seviyesindeyken Ekim’de yüzde 9 azalarak 81,7 oldu. AA

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