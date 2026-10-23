Vurgun büyük, skandal büyük

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, özel bir televizyonunu canlı yayınında fon krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Uysal, “Sadece çaldıklarını, bu milletin hazinesinden aldıklarını, milletin kesesinden aldıklarını değil; hakikaten topyekün bir kurumsal olarak devletin çöküşü var, devletin itibarını iade etsinler” dedi. İktidarın sandıkta istediği sonucu alamayacağını düşündüğü için demokratik rekabeti engellemeye çalıştığını savunan Uysal, “Sandıkta iktidarları değiştirme yetkisi Türk milletinin elinden alınmak isteniyor. Vatandaş, ‘AKP’nin birinci neslini doyuramadık, şimdi ikinci neslini mi doyuracağız?’ diyor. Ortada FETÖ, dış güçler ya da PKK söylemleriyle üstünü örtemeyecekleri kadar büyük bir skandal var” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bir yol ayrımında olduğunu, AKP’nin ülkenin önüne koyacağı bir vizyonu olmadığını ifade eden Uysal, “1 ile 16 Eylül arasında 440 kişi, 401 milyar TL sistemden çekmiş. İktidar bu isimleri araştırırsa kendi kapısına çıkar. Niçin bu isimleri açıklayamıyorsunuz?” diye sordu. Ankara - Mehmet Kara

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