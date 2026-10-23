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23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz

23 Ekim 2026, Cuma 02:12
2027 bütçesini eleştiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK), “Gelirde, Vergide, Ülkede Adalet İçin Emekçi Buluşmaları”nın altıncısı Eskişehir Ulus Anıtı önünde gerçekleştirildi. Burada konuşan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sermaye piyasalarında ortaya çıkan ve Türkiye’nin haftalardır gündeminde olan “fon krizi”ne değinerek, “Düşünün ki bu ülkede bir asgari ücretlinin 6 bin yıl hiç durmadan çalışarak elde edebileceği bir geliri, bir avuç insan oturduğu yerde 4 ayda fonlanarak elde edebiliyor. Bu ülkede bir avuç azınlık, bir avuç yandaş ülkenin bütün kaynaklarının başını tutmuş durumda. Birlikte fonlanıyorlar, birbirlerini denetliyorlar. Haksızlıklar, hukuksuzluklar ortalığa döküldüğünde de hiç kimsenin hesap vermediği, hiç kimsenin sorumluluk almadığı bir düzen kurdular. O nedenle biz diyoruz ki bu düzen böyle gitmez” diye konuştu.

Faize var, emekçiye yok

Meclis’e sunulan 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne yönelik de konuşan Çerkezoğlu, şöyle devam etti: “Ülkemizdeki bu adaletsizliğin en net belgelerinden biri, 2027 bütçesidir. Bütçe bugün hükümet tarafından Meclis’e sunuldu. Bir ay boyunca görüşmeler yapılacak. Ardından aralık ayında Meclis’te görüşülerek onaylanacak. Bütçe dediğimiz şey aslında hepimizin meydana getirdiği toplam değerdir. Hepimizin olan, hepimizin emeğiyle ve alın teriyle oluşturulan bu bütçenin nasıl kullanılacağına baktığımızda, bu adaletsizliği en açık hâliyle görüyoruz. 2027 bütçesinde en büyük kaynağın faiz harcamalarına, faiz ödemelerine ve sermayeye ayrıldığını görüyoruz. Bütçede faize, sermayeye kaynak var ama işçiye, emekçiye, kadınlara, gençlere ve emeklilere geldiğinde kaynak yok. O nedenle gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet diyoruz. Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz.”

“Gelirde ve vergide adalet istiyoruz”

Çerkezoğlu, taleplerini şöyle sıraladı: “Birincisi, gelirde adalet istiyoruz. Hepimizi asgari bir yaşama mahkûm eden bu düzeni değiştirmek için mücadele ediyoruz. Asgarî ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin derhâl artırılmasını, ücretlerin hedef enflasyona göre belirlenmesi politikasından vazgeçilmesini istiyoruz. İkincisi, vergide adalet istiyoruz. Çünkü vergide adalet olmadan gelirde adalet olmaz. Dolaylı vergiler dünyanın en adaletsiz vergileridir. Ücretlerimizi almadan yüksek vergiler ödüyoruz, kazandığımızı harcarken de en zenginle en yoksul aynı vergiyi ödüyor. Sermaye istediği zaman, istediği kadar vergi verirken bizler ücretimizi almadan peşin peşin vergi ödüyoruz. Vergi dilimleri açıkça bir soygun hâlini aldı. Bu nedenle vergide adalet istiyoruz.”

Eskişehir - Anka

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