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22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için yakıtlar tükendi, hastalar tehlikede!

22 Ekim 2026, Perşembe 00:37
İsrail ordusunun soykırıma varan saldırılarıyla büyük yıkıma uğrattığı Gazze Şeridi’ndeki hastanelerde jeneratörleri çalıştırmak için gerekli yakıtın tükendiği bildirildi.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, çok sayıda kişinin tedaviye ihtiyaç duyduğu bölgede hastane ünitelerinin çalıştırılması için hayati öneme sahip jeneratörlerin yakıt ihtiyacına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlığın açıklamasında, “Hastane jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıt tükendi” ifadesi kullanıldı. Yakıt eksikliğinin çalışır haldeki jeneratörlerin arızalanmasına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, jeneratörlerin çalışmamasının kritik ünitelerdeki elektrik tedarikinde aksamaya yol açacağı uyarısında bulunuldu.

 

AA

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