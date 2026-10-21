Zonguldak'ta 2 katlı bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı var

Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 2 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan bir kişi yaralı kurtarılırken, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak’ta akşam saatlerinde meydana gelen feci olayda, merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak’ta bulunan 2 katlı bir bina henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Olayın ardından bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Enkaz altında kalan kardeşlerden Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarılırken, ablası Türkan Akçaharman Özhan’ın ise cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kardeş Kemal Akçaharman’ın ise çökme anında binada olmadığı öğrenildi. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, enkaz altında başka kimsenin bulunmadığının değerlendirildiğini, olayla ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca inceleme başlatıldığını açıkladı.

Yakındaki bir evin de tedbir amacıyla tahliye edildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, ildeki yapı stokunun eski olduğuna işaret ederek çözümün kentsel dönüşüm olduğunu söyledi.

Aynı sokakta 17 Ekim’de de metruk bir binanın bir bölümü yağışların etkisiyle çökmüştü. (ANKA)