"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan kritik PHP uyarısı

22 Ekim 2026, Perşembe 10:30
Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Başkanlık, muhtemel risklerin erken belirlenmesi amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarının başlatıldığını açıkladı.


Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde en yaygın kullanılan web yazılım altyapılarından biri olan PHP’de kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Muhtemel risklerin erken belirlenmesi amacıyla ulusal ölçekte büyük bir güvenlik taraması başlatılırken, ilgili tüm kurumlara acil kodlu bildirimler iletildi.

İşte siber siber güvenlik uyarısının detayları ve yapılması gerekenler:

Kurumlara "Acil" koduyla bildirim gönderildi

Başkanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, zafiyetlerin oluşturabileceği riskleri en aza indirmek ve muhtemel etkileri sınırlandırmak için devlet kademesinde ve kritik altyapılarda taramaların an itibarıyla başladığı belirtildi. Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik hizmetlerin sürekliliğini korumak adına ulusal düzeyde bir koordinasyon sarmalı oluşturulduğunu ifade etti.

"Sistemlerinizi ivedilikle güncelleyin"

Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital varlıkların korunması için başta kamu omak üzere tüm sektörlere şu çağrıda bulundu:

"Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."

PHP kullanan web site sahipleri ne yapmalı?

Uzmanlar, PHP altyapısını (WordPress, Drupal, Joomla veya özel yazılımlar) kullanan tüm web sitesi yöneticilerinin, sistem yöneticilerinin ve yazılımcıların vakit kaybetmeden şu adımları izlemesini öneriyor:

  1. Sürüm Kontrolü Yapın: Sunucunuzda ve web sitenizde aktif olan PHP sürümünü hızla kontrol edin.
  2. Resmi Yamaları Uygulayın: PHP'nin resmi kanallarından yayınlanan en son kararlı siber güvenlik güncellemelerini sunucunuza entegre edin.
  3. Eklenti ve Temaları Güncelleyin: PHP tabanlı içerik yönetim sistemlerindeki (CMS) tüm bileşenleri en güncel sürümlerine yükseltin. (ANKA)
Etiketler: Siber Güvenlik Başkanlığı-php-uyarısı-güvenlik-taraması
Okunma Sayısı: 483
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Azerbaycan’dan 31 Türk Vatandaşına Giriş Yasağı: Erbakan ve Gergerlioğlu da Listede

    Kombiler yandı, BOTAŞ sermaye artırdı, zamlar bekleniyor

    Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan kritik PHP uyarısı

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan 'Koruyucu Giyim' tepkisi

    TBMM'de kritik Fon Düzenlemesi: İlk 5 Madde kabul edildi!

    Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya’nın görev süresi doluyor... AYM’de seçim süreci bugün başlıyor

    Emir Sarıgül tutuklandı

    Eğitimde gerçeklerle yüzleşin

    Fon vurgununda asıl sorun CHS sisteminde

    Soykırımcının itirafı böyle olur

    Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için yakıtlar tükendi, hastalar tehlikede!

    143 ülke arasında 117. sıradayız - Hukuk karnemiz düzelmeli

    Öğretmen robot, okul fabrika değildir

    Türkiye'nin ihtiyacı denetlenebilen bir devlet düzeni

    Fon yetmedi çiftçinin de parasına çöktüler

    Yoksullukla mücadeleye değil faiz borçlarına çalışacağız

    Sıramız bu mu olmalı?

    Eğitim-İş’ten MEB’e dava

    Hepimizin kusuru var!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Fon yetmedi çiftçinin de parasına çöktüler
    Genel

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan 'Koruyucu Giyim' tepkisi
    Genel

    Fon vurgununda asıl sorun CHS sisteminde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Eğitimde gerçeklerle yüzleşin
    Genel

    Soykırımcının itirafı böyle olur
    Genel

    143 ülke arasında 117. sıradayız - Hukuk karnemiz düzelmeli
    Genel

    Türkiye'nin ihtiyacı denetlenebilen bir devlet düzeni
    Genel

    Said Nursi, ilmiyle amel eden bir alimdi
    Genel

    Gazze'de hastane jeneratörlerini çalıştırmak için yakıtlar tükendi, hastalar tehlikede!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.