Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan kritik PHP uyarısı

Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde yaygın kullanılan PHP yazılım altyapısında kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Başkanlık, muhtemel risklerin erken belirlenmesi amacıyla ulusal ölçekte güvenlik taramalarının başlatıldığını açıkladı.





Siber Güvenlik Başkanlığı, dünya genelinde en yaygın kullanılan web yazılım altyapılarından biri olan PHP’de kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini duyurdu. Muhtemel risklerin erken belirlenmesi amacıyla ulusal ölçekte büyük bir güvenlik taraması başlatılırken, ilgili tüm kurumlara acil kodlu bildirimler iletildi.

İşte siber siber güvenlik uyarısının detayları ve yapılması gerekenler:

Kurumlara "Acil" koduyla bildirim gönderildi

Başkanlık tarafından yapılan resmi açıklamada, zafiyetlerin oluşturabileceği riskleri en aza indirmek ve muhtemel etkileri sınırlandırmak için devlet kademesinde ve kritik altyapılarda taramaların an itibarıyla başladığı belirtildi. Siber Güvenlik Başkanlığı, kritik hizmetlerin sürekliliğini korumak adına ulusal düzeyde bir koordinasyon sarmalı oluşturulduğunu ifade etti.

"Sistemlerinizi ivedilikle güncelleyin"

Siber Güvenlik Başkanlığı, dijital varlıkların korunması için başta kamu omak üzere tüm sektörlere şu çağrıda bulundu:

"Kamu kurumlarımızın, kritik altyapı işletmecilerimizin ve özel sektör kuruluşlarımızın sistemlerini gözden geçirerek gerekli güvenlik güncellemelerini ivedilikle uygulamaları önem taşımaktadır. Dijital altyapılarımızın güvenliği ve kritik hizmetlerin sürekliliği için ulusal düzeyde koordinasyon ve önleyici güvenlik çalışmalarımız sürmektedir."

PHP kullanan web site sahipleri ne yapmalı?

Uzmanlar, PHP altyapısını (WordPress, Drupal, Joomla veya özel yazılımlar) kullanan tüm web sitesi yöneticilerinin, sistem yöneticilerinin ve yazılımcıların vakit kaybetmeden şu adımları izlemesini öneriyor: