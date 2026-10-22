Hepimizin kusuru var!

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara Havzası Havza Su Kurulu Toplantısı’nda geçen hafta İstanbul’da yaşanan sel felâketini değerlendirdi.

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Yaklaşık 500 yılda bir görülebilecek düzeyde yağış meydana geldiğini belirten Gül, felâkette yedi kişinin vefat ettiğini, maddî zararın ise doğrudan ve dolaylı olarak 10 milyar liraya yaklaştığını ifade etti. "Durduk yerde sel olmadı. Aslında vatandaşlarımız olarak, idareciler olarak bu şehirde yaşayan herkesin az ya da çok bu selin olmasında kusuru var... O kadar büyük bir sel geldi ki 7 değil bugün Allah muhafaza farklı rakamları konuşuyor olabilirdik." diyen Gül, yıkılan binaların ruhsatsız, dere yatağına yapılmış, depreme dayanıksız binalar olduğunu söyledi.

Haber Merkezi