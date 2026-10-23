İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, bütçesine ilişkin partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, “Bu bütçe bir refah bütçesi değil, bir darlık bütçesidir. Bu bütçe bir dayanıklılık değil, bir kırılganlık bütçesidir ve bu bütçe maalesef bir dönüşüm bütçesi değil bir vasatlık bütçesidir” dedi.

Ekonomi programını ilk günden bu yana “tersine Robin Hood programı” olarak değerlendirdiğini söyleyen Dalgın, şöyle konuştu: “Robin Hood zenginden alıp fakire dağıtıyordu. Bu program ise bilhassa orta direkten alıp zenginlere, yani Balıkesir’den alıp Londra’ya, Konya’dan alıp New York’a, Diyarbakır’dan alıp Dubai’ye dağıtıyor. Aynen devam edeceğiz diyorlar. Ama bu 4 trilyon lirayı kafamızda biraz daha canlandıralım. Bu memleketin iç ve dış güvenliğe ayıracağı toplam para 3,5 trilyon lira. Dolayısıyla bu bütçe, daha fazlasını faize ödeyeceğim diyor. Böyle mi dayanıklılık sağlayacaksınız?” diye sordu. Ankara - Anka

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