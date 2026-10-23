Gaza ve elektriğe zam enflasyona uyacak mı?

BOTAŞ’ın sermayesi, küresel enerji fiyatlarının yükseldiği ve kış aylarında doğal gaz tüketiminin arttığı dönemde 200 milyar TL’den 350 milyar TL’ye çıkarıldı.

Enerji sektörü uzmanları, ithalat maliyetlerindeki artışın iç piyasaya aynı oranda yansıtılmadığını, sübvansiyonların devam etmesi nedeniyle BOTAŞ’ın 2026 yılını zararla kapatmasının beklendiğini belirtti. Doğal gazda artan maliyet baskısının yeni zamları gündeme getirdiğini belirten uzmanlar, konutlarda uygulanan kademeli tarifenin de faturaları artıracağına dikkat çekti. Uzmanlar, “Hükümetin 2027 yılı enflasyon hedefi yüzde 21. Yeni yılda doğal gaz ve elektriğe bu oran ve bu orana yakın zam yapılması beklenebilir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Anka

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