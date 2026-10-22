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22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

TBMM'de kritik Fon Düzenlemesi: İlk 5 Madde kabul edildi!

22 Ekim 2026, Perşembe 09:55
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci kısmını oluşturan ilk 5 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Muhalefet milletvekilleri, düzenlemenin yetersiz olduğu eleştirisinde bulundu.


TBMM Genel Kurulu, tasarruflarını enflasyona karşı korumaya çalışırken yatırım fonlarında mağduriyet yaşayan yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"nin birinci kısmını oluşturan ilk 5 maddesi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında yürütülen oturumda, muhalefet milletvekilleri düzenlemenin yetersiz olduğunu belirterek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

"Paralar ödenecek iddiası külliyen yalan"

Teklifin dördüncü maddesi üzerine söz alan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, fonlara yaklaşık yarım milyon yurttaşın para yatırdığını vurguladı. Vatandaşların emekli ikramiyelerini, kıdem tazminatlarını ve düğün altınlarını bu fonlarda kaybettiğini ifade eden Ayan, "Basında '1 milyon lira ödenecek' diye bir bilgi yaydılar. Sonra bakıyoruz, ortada 1 milyon bile yok. 4’üncü maddede yatırımcılara 'Kasada para olursa öderiz' deniyor" şeklinde konuştu. Fon krizinden AK Parti iktidarını ve Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) sorumlu tutan Ayan, "Bu fonları listeleyen siz, reklamını yapan siz, çanak çömlek patlayınca sorumluluk almayan yine siz" diyerek tepki gösterdi.

"Takasın kesinliği ilkesi çiğneniyor"

Yeni Yol Grubu adına konuşan Adana Milletvekili Sadullah Kısacık ise düzenlemeyle para blokesi yaşayan yatırımcıların alacaklarının iptal edilmesini bir "gece yarısı operasyonu" olarak nitelendirdi. Pusula ve Tera fonlarında yaşanan süreci gün gün aktaran Kısacık, yatırımcıların satış emri verdiği sırada herhangi bir temerrüt açıklaması bulunmadığına dikkat çekti. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 79’uncu maddesinde yer alan "takasın kesinliği" ilkesini hatırlatan Kısacık, işlemlerin geri alınamayacağını ve iptal edilemeyeceğini belirterek, yapılan düzenlemenin Meclis'in itibarına yakışmadığını savundu.

"Küçük esnafa haciz, fon hırsızlarına isteğe bağlı iade"

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de denetim mekanizmalarının ve hukukun herkese eşit işlemediğini vurguladı. Bir berberdeki basit bir IBAN transferinin bile vergi dairesince incelemeye alındığını hatırlatan Öztürk, milyarlarca liralık fon krizinde olağan dışı kazanç elde edenlere yönelik iade düzenlemesinin isteğe bağlı bırakılmasını eleştirdi. Öztürk, kanun teklifinin kişi başına 1 milyon lirayı garanti etmediğini, ödeme miktarı ve zamanının belirsiz bırakılmasının mağduriyetleri daha da büyüteceğini ifade etti.

İlk 5 maddenin kabul edilmesinin ardından, gündemde başka bir madde bulunmaması sebebiyle TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl birleşimi kapattı. Kanun teklifinin kalan maddelerinin görüşülmesine bir sonraki oturumda devam edilecek. (ANKA)

Etiketler: TBMM fon düzenlemesi, Yatırım fonu kanun teklifi, tasfiye edilen yatırım fonları, fon mağdurları son durum
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