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22 EKİM 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan 'Koruyucu Giyim' tepkisi

22 Ekim 2026, Perşembe 10:06
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, binlerce kamu görevlisini ilgilendiren koruyucu giyim yardımının yargı kararlarına rağmen bazı kurumlarca engellenmesine sert tepki gösterdi. Yalçın, "Bir toplu sözleşme hükmü, masada kazanıldıktan sonra neden engellenir?" sorusunu yöneltti.


Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, beş hizmet kolunda binlerce kamu çalışanının hakkı olan "koruyucu giyim" kazanımının, kesinleşmiş yargı kararlarına rağmen bazı bürokratik kurumlar tarafından engellenmeye çalışıldığını açıkladı. Masada elde edilen kazanımların sahada yok sayılmasına tepki gösteren Yalçın, Çalışma Bakanı'nın imzaladığı sözleşmenin uygulanmamasını eleştirdi.

"Kurumlara talimat verdiniz, zimmet çıkararak gözdağı verdiniz"

Yalçın, toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesini engellemek için kurumlara elektronik postalar gönderildiğini ve Sayıştay’a özel yazılar yazılarak sürecin baltalanmak istendiğini iddia etti. Süreçte kamu görevlilerinin baskı altına alındığını belirten Yalçın, şu ifadeleri kullandı: 

"Toplu sözleşme hükmünü engellemeye yönelik kurumlara mail attınız. Baktınız yetmiyor, Sayıştay’a özelden yazarak 'bu hükmü engelleyin' talimatı verdiniz. O da yetmedi; vergi, zimmet, faiz çıkararak gözdağı verdiniz. O da yetmedi; toplu sözleşme hükmünü tasarruf tedbirlerine yazarak engellemeye çalıştınız."

"Cumhurbaşkanı'nın taahhüdüne rağmen baskı devam ediyor"

Cumhurbaşkanı’nın talimatı sonrasında konuya dair önemli bir mesafe kat edildiğini ve engelleme yapılmayacağına dair taahhüt verildiğini hatırlatan Yalçın, buna rağmen taşrada sıkıntıların sürdüğünü vurguladı. Birçok kurumda sözleşmelerin hâlâ imzalanmadığını ve baskıların devam ettiğini söyleyen Yalçın, yargı kararlarının hiçe sayılmasının kamuya ve sosyal hayata büyük bir maliyet yüklediğini ifade etti.

"Mahkeme koridorlarında mı gezelim?"

Hak arama mücadelesinin bürokrasiye takılmasına isyan eden Memur-Sen lideri, sözlerini şöyle tamamladı:

"Toplu sözleşme hükmünü uygulamak için mahkeme koridorlarında mı gezelim? Her madde için defalarca kez yargıya iş, kamuya maliyet mi çıkaralım? Bir toplu sözleşme hükmü, masada kazanıldıktan sonra neden engellenir? Yargı karar vermesine rağmen, 'Yargının kararını dikkate almayın' diye nasıl söylenebilir?" (ANKA)

Etiketler: koruyucu giyim yardımı, Ali Yalçın koruyucu giyim, Memur-Sen toplu sözleşme, memur koruyucu giyim hakkı
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