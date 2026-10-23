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23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalayın

23 Ekim 2026, Cuma 01:54
Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bekin, “Hükümetin hiç vakit kaybetmeden Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın bir benzerini Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalaması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareket alanını büyük ölçüde güçlendireceği gibi Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarının daha rasyonel kullanılmasını da sağlayacağı muhakkaktır” dedi.

AA

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