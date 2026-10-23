Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalayın

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasının onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bekin, “Hükümetin hiç vakit kaybetmeden Türkiye-Libya Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın bir benzerini Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalaması, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hareket alanını büyük ölçüde güçlendireceği gibi Doğu Akdeniz hidrokarbon yataklarının daha rasyonel kullanılmasını da sağlayacağı muhakkaktır” dedi. AA

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