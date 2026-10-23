Osman Sert: Fon soygunu başka evrende mi gerçekleşti?

Karar yazarı Osman Sert, fon skandalının siyasÎ sorumluluğunu sorgulayarak, dolandırıcılığı gerçekleştiren, denetlemeyen ve sistemin işlemesine göz yuman isimlerin büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak göreve getirdiği kişiler olduğunu savundu.

Sert, sorumluların çoğunun hâlâ görevde olmasına rağmen Erdoğan’ın açıklamalarında krizin kendi yönetiminden bağımsız gerçekleşmiş gibi sunulduğuna dikkat çekti.

Erdoğan’ın fon krizine ilişkin açıklamalarını eleştiren Sert, “SPK, BDDK ve diğer tüm kurumların başına atamalar cerrah titizliği ile yapılsa idi fon dolandırıcılığı diye bir gündem de olmayacaktı” dedi.

Sert, Erdoğan’ın kendisini krizin sorumlusu yerine çözümün adresi olarak konumlandırdığını belirterek, yaşananların siyasi sorumluluğunun belirsiz bırakıldığını ifade etti.

Haber Merkezi