"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EKİM 2026 CUMA - YIL: 57

Muhalefetten fon teklifine net yorum: Üstünü kapatacaklar

23 Ekim 2026, Cuma 00:58
Muhalefet, fon düzenlemesiyle yüz binlerce mağdurun hak arama imkânlarının kısıtlanmak ve sorumluların korunarak skandalın üstünün örtülmek istendiğini savundu.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen fon teklifinin üçüncü maddesine ilişkin AKP önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Düzenleme muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Yüz binlerce yatırımcının alacak hakkının tehlikeye atıldığını savunan muhalefet temsilcileri, mağdurların hak arama yollarının kapatılarak fon skandalının üstünün örtülmek istendiğini belirtti.

Hukukî zemini ortadan kaldırıyorlar

İYİ Partili Usta, konu ile ilgili “Anlaşılan, vatandaşın mahkemede hakkını ararken dayanabileceği hukuki zemini de ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Mağdurun lehine yorumlanabilecek tek bir açık kapı bile kalmasın diye uğraşıyorsunuz!” Fon soruşturmasında sorumluların yeterince hesap vermediğini savunan Usta, kanun teklifiyle yatırımcıların haklarının sınırlandırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Suç işleyen memurları koruyorlar

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, “Bu önerge nedeniyle kaç kişinin, kaç milyar liranın etkileneceğine dair en basit bir bilgilendirmenin yapılmamış olmasını saygısızlık olarak görüyoruz. Bu önerge hakkında imza sahiplerinden hiçbirinin bir açıklama yapmamasını, Genel Kurul’a karşı, milletimize ve hak sahiplerine karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Verilmiş ödeme emri talimatlarını iptal eden memurlar suç işlemişlerdir. Bu düzenleme suç işleyen memurları koruma amacıyla getirilmiştir. “ ifadelerini kullandı.

Kaç milyarlık kayıp söz konusu?

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, önergenin kaç kişiyi ilgilendirdiğinin ve bu kişilerin yatırım büyüklüklerinin bilinmediğini ifade ederek, “455 bin kişinin 200 bin kişisini ilgilendiriyor diyor. Tamam, 200 bin anladık. Peki ne kadar? Küçük yatırımcı mı, orta yatırımcı, büyük yatırımcı mı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu konuda bilgimiz yok ve Genel Kurul aşamasında bunun buraya gelmesi olmaz” dedi.

250 bin mağdurun hakkı tehlikede

YENİ Partili Gökhan Günaydın, Gökhan Günaydın, önergenin TBMM İçtüzüğü’ne aykırı biçimde, komisyonda görüşülmeden ve etki analizi yapılmadan getirildiğini savundu. Fon krizinde 830 milyar liralık yolsuzluk ve 450 bin mağdur bulunduğunu öne süren Günaydın, “Kaç lirayı ilgilendirdiğini bilmiyoruz ama 250 bin kişiyi ilgilendiriyor diyorlar. Siz bir gece yarısı önergesiyle 250 bin kişinin hak ve alacaklarına çöküyorsunuz” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise “On binlerce mağdura bir bardak soğuk su için diyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

***

Osman Sert: Fon soygunu başka evrende mi gerçekleşti?

Karar yazarı Osman Sert, fon skandalının siyasÎ sorumluluğunu sorgulayarak, dolandırıcılığı gerçekleştiren, denetlemeyen ve sistemin işlemesine göz yuman isimlerin büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak göreve getirdiği kişiler olduğunu savundu.

Sert, sorumluların çoğunun hâlâ görevde olmasına rağmen Erdoğan’ın açıklamalarında krizin kendi yönetiminden bağımsız gerçekleşmiş gibi sunulduğuna dikkat çekti. Erdoğan’ın fon krizine ilişkin açıklamalarını eleştiren Sert, “SPK, BDDK ve diğer tüm kurumların başına atamalar cerrah titizliği ile yapılsa idi fon dolandırıcılığı diye bir gündem de olmayacaktı” dedi. Sert, Erdoğan’ın kendisini krizin sorumlusu yerine çözümün adresi olarak konumlandırdığını belirterek, yaşananların siyasi sorumluluğunun belirsiz bırakıldığını ifade etti.

Haber Merkezi

***

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 31’e yükseldi.

Son gözaltına alınanlar arasında eski AKP milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın da yer aldı. Aydın’ın, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun hazırlanmasında görev alan isimlerden biri olduğu biliniyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 279
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu yasağa son verin!

    Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz

    Gaza ve elektriğe zam enflasyona uyacak mı?

    Eski İsrailli istihbaratçı: Netanyahu’nun savaş planı çılgınlık

    Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalayın

    Tersine Robin Hood

    Vurgun büyük, skandal büyük

    Osman Sert: Fon soygunu başka evrende mi gerçekleşti?

    Muhalefetten fon teklifine net yorum: Üstünü kapatacaklar

    İhracatta pazar kaybı giderek derinleşiyor

    Tüketicinin güveni düştü

    Özel: Basın hür değilse ekonomi düzelmez

    Fransızlar neden sokağa çıkar? - Amerika’dan Fransa’yı okumak

    Azerbaycan’dan 31 Türk Vatandaşına Giriş Yasağı: Erbakan ve Gergerlioğlu da Listede

    Kombiler yandı, BOTAŞ sermaye artırdı, zamlar bekleniyor

    Siber Güvenlik Başkanlığı’ndan kritik PHP uyarısı

    Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'dan 'Koruyucu Giyim' tepkisi

    TBMM'de kritik Fon Düzenlemesi: İlk 5 Madde kabul edildi!

    Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya’nın görev süresi doluyor... AYM’de seçim süreci bugün başlıyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Muhalefetten fon teklifine net yorum: Üstünü kapatacaklar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Osman Sert: Fon soygunu başka evrende mi gerçekleşti?
    Genel

    Ülke yoksul olduğu için değil, adaletsiz olduğu için geçinemiyoruz
    Genel

    Suriye, Lübnan ve Filistin ile de imzalayın
    Genel

    Vurgun büyük, skandal büyük
    Genel

    Eski İsrailli istihbaratçı: Netanyahu’nun savaş planı çılgınlık
    Genel

    Tersine Robin Hood
    Genel

    Gaza ve elektriğe zam enflasyona uyacak mı?
    Genel

    Tüketicinin güveni düştü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.