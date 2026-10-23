Muhalefetten fon teklifine net yorum: Üstünü kapatacaklar

Muhalefet, fon düzenlemesiyle yüz binlerce mağdurun hak arama imkânlarının kısıtlanmak ve sorumluların korunarak skandalın üstünün örtülmek istendiğini savundu.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen fon teklifinin üçüncü maddesine ilişkin AKP önergesi, AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. Düzenleme muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Yüz binlerce yatırımcının alacak hakkının tehlikeye atıldığını savunan muhalefet temsilcileri, mağdurların hak arama yollarının kapatılarak fon skandalının üstünün örtülmek istendiğini belirtti.

Hukukî zemini ortadan kaldırıyorlar

İYİ Partili Usta, konu ile ilgili “Anlaşılan, vatandaşın mahkemede hakkını ararken dayanabileceği hukuki zemini de ortadan kaldırmak istiyorsunuz. Mağdurun lehine yorumlanabilecek tek bir açık kapı bile kalmasın diye uğraşıyorsunuz!” Fon soruşturmasında sorumluların yeterince hesap vermediğini savunan Usta, kanun teklifiyle yatırımcıların haklarının sınırlandırılmaya çalışıldığını ileri sürdü.

Suç işleyen memurları koruyorlar

Yeni Yol Grup Başkanı Mehmet Emin Ekmen, “Bu önerge nedeniyle kaç kişinin, kaç milyar liranın etkileneceğine dair en basit bir bilgilendirmenin yapılmamış olmasını saygısızlık olarak görüyoruz. Bu önerge hakkında imza sahiplerinden hiçbirinin bir açıklama yapmamasını, Genel Kurul’a karşı, milletimize ve hak sahiplerine karşı bir saygısızlık olarak görüyoruz. Verilmiş ödeme emri talimatlarını iptal eden memurlar suç işlemişlerdir. Bu düzenleme suç işleyen memurları koruma amacıyla getirilmiştir. “ ifadelerini kullandı.

Kaç milyarlık kayıp söz konusu?

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, önergenin kaç kişiyi ilgilendirdiğinin ve bu kişilerin yatırım büyüklüklerinin bilinmediğini ifade ederek, “455 bin kişinin 200 bin kişisini ilgilendiriyor diyor. Tamam, 200 bin anladık. Peki ne kadar? Küçük yatırımcı mı, orta yatırımcı, büyük yatırımcı mı? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bu konuda bilgimiz yok ve Genel Kurul aşamasında bunun buraya gelmesi olmaz” dedi.

250 bin mağdurun hakkı tehlikede

YENİ Partili Gökhan Günaydın, Gökhan Günaydın, önergenin TBMM İçtüzüğü’ne aykırı biçimde, komisyonda görüşülmeden ve etki analizi yapılmadan getirildiğini savundu. Fon krizinde 830 milyar liralık yolsuzluk ve 450 bin mağdur bulunduğunu öne süren Günaydın, “Kaç lirayı ilgilendirdiğini bilmiyoruz ama 250 bin kişiyi ilgilendiriyor diyorlar. Siz bir gece yarısı önergesiyle 250 bin kişinin hak ve alacaklarına çöküyorsunuz” dedi. İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu ise “On binlerce mağdura bir bardak soğuk su için diyorlar” sözleriyle tepki gösterdi.

***

Osman Sert: Fon soygunu başka evrende mi gerçekleşti?

Karar yazarı Osman Sert, fon skandalının siyasÎ sorumluluğunu sorgulayarak, dolandırıcılığı gerçekleştiren, denetlemeyen ve sistemin işlemesine göz yuman isimlerin büyük ölçüde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğrudan ya da dolaylı olarak göreve getirdiği kişiler olduğunu savundu.

Sert, sorumluların çoğunun hâlâ görevde olmasına rağmen Erdoğan’ın açıklamalarında krizin kendi yönetiminden bağımsız gerçekleşmiş gibi sunulduğuna dikkat çekti. Erdoğan’ın fon krizine ilişkin açıklamalarını eleştiren Sert, “SPK, BDDK ve diğer tüm kurumların başına atamalar cerrah titizliği ile yapılsa idi fon dolandırıcılığı diye bir gündem de olmayacaktı” dedi. Sert, Erdoğan’ın kendisini krizin sorumlusu yerine çözümün adresi olarak konumlandırdığını belirterek, yaşananların siyasi sorumluluğunun belirsiz bırakıldığını ifade etti.

Haber Merkezi

***

Soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 31’e yükseldi.

Son gözaltına alınanlar arasında eski AKP milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın da yer aldı. Aydın’ın, AKP’nin “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun hazırlanmasında görev alan isimlerden biri olduğu biliniyor.

Haber Merkezi