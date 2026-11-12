Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر دورِ إنحطاطمزدن بَرى گويا فوق الشّريعتگبي بعض نظاماتى نشر ايتمك (شريعتدن إذنآلمادن) تدنّيمزڭ أڭ بيوك سببيدر. Nurdan Katreler Devr-i inhitatımızdan beri güya fevka’ş-Şeriat gibi bazı nizâmâtı neşretmek (Şeriattan izin almadan) tedennîmizin en büyük sebebidir. Bediüzzaman, Eski Said Dönemi Eserleri, Makàlât, s. 35

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