İşaratü’l-İ’caz: Bedî bir âlimin eşsiz eseri

* Mahmut Efendi Cemaatinden Ali Haydar Çetintürk Hocaefendinin Bediüzzaman Hazretlerinin İşaratü’l-İcaz isimli Kur’an tefsiri hakkındaki sesli beyanıdır.

Bismillahirrahmanirrahim

İşaratü’l-İ’caz hakkında çok şeyler söylendi, pek çok şeyler yazıldı. Binaenaleyh, bu fakirin ilmi hüviyeti İşaratü’l-İ’caz’ın ilmî derecesini ihataya ve anlatmaya kâfî değildir. Fakirin yapacağı; olsa olsa bir pencereden bakarak, görebildiklerini dile getirmekten başka bir şey değildir. Birçok tefsiri mütalaa etme imkânı bulmuş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim ki; İşaratü’l-İ’caz, ne Zemahşerî’nin Keşşâf’ı, ne de demirden leblebi olan Kadı Nasıruddin’in Beydâvî’si değildir. Kısmen benzerlik arz etmiş olsa da Fahreddin Râzî’nin Tefsir-i Kebir’inin bile i’caz bakımından boy ölçüşemeyeceği bir eser değil, bilakis zernişan olan bir şaheserdir.

Mazgalların üzerinde çömelmiş talebelerine zindandan kitap yazdıran İmam Serahsî’ye hayran olmamak mümkün değildir. Refah yerine zindanı tercih eden İmam-ı Azam olmak kolay değildir. Herkes İmam-ı Azam olamaz. İmam-ı Azam de, orada dur. Zekalarıyla ve ezberleriyle öne çıkan ve imam olmayı sonuna kadar hak eden şahsiyetlerin çektikleri çileler de en az ilimleri kadar büyüktür. Büyüklerin çilesi de büyük olur. O çilekeşlerden birisi de Üstad Bediüzzaman Hazretleridir.

Benim gibi rahle başında ders okuyanların Birinci Dünya Savaşı sıralarında at sırtında yaralı olarak İşaratü’l-İ’caz’ı yazdıran Hz. Üstad’ı, onun ilmini ve çilesini anlaması ve anlatması mümkün değildir. Altmış, yetmiş cilt olarak yazılması tasavvur edilen, ancak Fatiha suresinden Bakara suresinin 33. ayet-i kerimesine kadar yazılması Rabbü’l-alemîn tarafından takdir edilen İşaratü’l-İ’caz, bedi’ bir alimin eşsiz bir eseri olarak kütüphanelerin baş köşesinde bir serlevha olarak bulunmayı fazlasıyla hak eden muhteşem bir tefsirdir. Bu tefsiri muhteşem yapan sebeplerin başında gelen şey ise; söylenmemiş olan şeylerin söylenmesi ve o söylenen şeylerin de sadece bir cümle veya bir kelimeden çıkartılmış olmasıdır. Sözlerimin onlarca şahidinden sadece birisi; وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ayet-i kerimesindeki مِن قَبْلِكَ nazm-ı celîlidir. Kıyamete kadar düşünsem, tahayyül edemeyeceğim manaları tasavvur eden, bir kelimeden altı değişik manayı çıkaran ve o çıkardığı manaları da akaitte delil olarak önümüze koyan bir müfessir; Bediüzzaman ismini hak ettiği gibi, o işaretleri sinesinde sır yapan bu tefsir de isminin müsemması olmayı ziyadesiyle hak eden bir tefsirdir.

Üç boyutlu resmi görmek kolay değildir. Besmeleyi tefsir ederken Rahman ve Rahim kelimelerinin izahı sadedinde belagatteki tedelli sanatının farklı yansımasını ortaya çıkaran, üç boyutlu portre gibidir İşaratü’l-İ’caz. Ruhsuz bedenin adı cesettir. Lafız, mana ile izdivaç etmezse kelam olmaz. İncisi olmayan sedef, kabuktur. İnsanı kul yapan ruh ve beden gibidir İşaratü’l-İ’caz. Lafız ile mananın izdivacı sebebiyle, sedefin karnında tevellüt eden inci gibidir İşaratü’l-İ’caz. Allah yolunda yürüdüğünü zannedenler ile şeriat yolunda şerefiyle sürünenlerin mürekkeplerinden dökülen şehadet kanı gibidir İşaratü’l-İ’caz. “Din hayatın hayatı, hem nuru hem esası. İhya-yı din ile olur, şu milletin ihyası.” düsturunun aydınlattığı yolda bir Ahter-i Kebir’dir İşaratü’l-İ’caz. Vesselam.

* Mahmut Efendi Cemaatinden Ali Haydar Çetintürk Hocaefendinin Bediüzzaman Hazretlerinin İşaratü’l-İcaz isimli Kur’an tefsiri hakkındaki sesli beyanıdır.