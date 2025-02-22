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22 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

İslam Birliği sağlam bir duvardır

22 Şubat 2025, Cumartesi 04:16
BEDİÜZZAMAN’IN “BU ZAMANIN FARZ VAZİFESİ İTTİHAD-I İSLÂMDIR” SÖZÜNE EL EZHER ŞEYHİNDEN DESTEK GELDİ.

İslam ülkeleri birlik olmalı
İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

 

BU ZAMANIN EN BÜYÜK FARZ VAZİFESİ

Bediüzzaman, “İttihad-ı İslâm hakikatinde olan İttihad-ı Muhammedinin (asm) cihetü’l-vahdeti tevhid-i İlâhîdir. [...] Müntesibîni umum mü’minlerdir. Nizamnamesi Sünen-i Ahmediyedir (asm). [...] Farzda riya yoktur. Bu zamanın en büyük farz vazifesi ittihad-ı İslâm’dır” demişti.

İSTİKRAR İÇİN TEK YOL BİRLİK OLMAK

El Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, Müslümanların istikrar ve kalkınmalarının tek yolunun birlik olmalarından geçtiğini belirtti. Şeyh Tayyib, şunları kaydetti. "İslâm ümmetinin birliği, kimsenin bir çivi dahi çakmaya güç yetiremeyeceği sağlam bir duvardır.”

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İslâm birliği sağlam bir duvardır

El Ezher Şeyhi Ahmed Tayyib, “İslâm ümmetinin birliği, kimsenin bir çivi dahi çakmaya güç Yetiremeyeceği bir duvardır, bu birlik olmadan da hiç kimse kendi başına kalkınamaz” dedi.

Mısır’daki Ezher Kurumu Şeyhi ve Müslüman Bilgeler Konseyi Başkanı olan Ezher Şeyhi Tayyib, Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen “İslâm dünyasının diyaloğu” konulu konferans çerçevesinde Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi. Yaklaşık 16 ay boyunca İsrail bombardımanına maruz kalan Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere dikkati çeken Şeyh Tayyib, Müslümanların istikrar ve kalkınmalarının tek yolunun birlik olmalarından geçtiğini belirtti. Şeyh Tayyib, Müslümanların birlik olmalarıyla öz güvenlerini geri kazanacakları ve krizleri kendi başlarına çözebileceklerini dile getirdi.

Hiç kimse kendi başına kalkınamaz

Tayyib, şunları kaydetti: “İslâm ümmetinin birliği, kimsenin bir çivi dahi çakmaya güç yetiremeyeceği sağlam bir duvardır, bu birlik olmadan da hiç kimse kendi başına kalkınamaz. İslâm dünyasında gerçek bir birlik olsaydı Gazze’deki olaylar yaşanmayacaktı.” Anlaşmazlığa düşmenin diyalog ve birlikle tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğunun altını çizen Şeyh Tayyib, “Filistin davası ve Gazze meselesinden de bir ders çıkarabiliriz. Müslümanların gerçek birliği olsaydı, 16 aydan fazla süredir masum insanlar ve çocuklar öldürülmezdi veyahut Filistinlilerin topraklarından tehcir planları yapılmazdı” ifadelerini kullandı.

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AA

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