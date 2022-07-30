İsrail’le yakınlaşmayı isteyen Erdoğan’dı

İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkanlarından Danny Yatom, “Erdoğan’ın tekrar başkan seçilemeyeceğinden endişe ettiğini ve daha fazla siyasi güç elde etmek için politikasını değiştirmek istediğini düşünüyorum. Bu yüzden İsrail’e yakınlaşmak isteyen Erdoğan’dı” dedi.

İsrail’in istihbarat teşkilatı Mossad’ın eski başkanlarından ve ulusal meclisin eski üyelerinden Danny Yatom, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendini güçsüz hissettiğini ve tekrar başkan seçilemeyeceğinden endişe duyduğunu düşündüğünü ve İsrail’le yakınlaşmak isteyenin Erdoğan olduğunu söyledi. Yunan Ekathimerini gazetesine konuşan Yatom, dünya gündemiyle ilgili görüşlerini paylaşırken, Erdoğan’la ilgili de konuştu.

Diken’in haberine göre, Yatom, “Sizce Erdoğan’ın hedefi ne” sorusunu şöyle cevapladı: “Erdoğan’ın düşüncelerini okumak zor ama bence genç bir öğrenci ya da politikacı olduğundan beri hayali Osmanlı İmparatorluğu’nu geri getirmekti. Ona göre, Batılı ülkeler Türkiye’ye davranması gerektiği gibi davranmıyor çünkü yine ona göre Türkiye dünyanın en büyük güçlerinden biri. Ve elbette, son yıllarda herkes, Erdoğan’ın neredeyse herkesle girdiği kavgaları gördü: Mısır, Suriye, PKK, İran ve İsrail.”

15 yıl sonra

Erdoğan’ın kendini ‘zayıf hissettiğini’ savunan Yatom, şöyle konuştu: “Erdoğan’ın tekrar başkan seçilemeyeceğinden endişe ettiğini ve daha fazla siyasi güç elde etmek için politikasını değiştirmek istediğini düşünüyorum. Bu yüzden İsrail’e yakınlaşmak isteyen Erdoğan’dı. 15 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’nin dışişleri bakanı İsrail’i, cumhurbaşkanımız da Türkiye’yi ziyaret etti. İlişkiler ısınıyor. Türkiye’nin özgür dünya içindeki karakterinin çok daha olumlu hale geleceğini düşünüyorum. İran dışişleri bakanı Türkiye’yi ziyaret edecek ama Türkiye’yle İran arasındaki ilişkilerde gerilim var. Sonuç olarak, Erdoğan için oyun sonu Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden canlandırmak” dedi.

Haber Merkezi