İYİ Parti'nin Ayasofya ibadete açılsın önerisini AKP reddetti... Akşener'den ilk yorum...

İYİ Parti Meclis'te, Ayasofya'nın İbadete açılması için grup önerisi sundu. CHP'nin parti olarak karşı çıkmadığı öneri, AKP tarafından reddedildi.

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AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Öneriye şimdi ret veriyoruz. Danıştay'da bir dava yürümektedir. Temmuzda gerekli adımlar atılacaktır" dedi. Twitter hesabından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabını da ekleyerek "Hayırdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan?" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre AKP iktidarının müze statüsünden çıkararak yeniden cami olarak ibadete açmaya hazırlandığı şeklindeki haberlerle gündeme gelen Ayasofya Camii ile ilgili olarak TBMM’de ilginç bir oylama yaşandı. İYİ Parti’nin Ayasofya’nın ibadete açılması için bugün TBMM Genel Kurulu’na getirdiği grup önerisi AKP tarafından reddedildi! Ana muhalefet CHP’nin bazı vekilleri önergeye ‘evet’ oyu verirken bazıları çekimser oy kullandı ancak karşı çıkan olmadı.

İYİ Parti’nin TBMM’ye sunduğu önerinin gerekçesinde ise şu ifadeler yer aldı:

“Ayasofya Cami, 1453 yılında, İstanbul’un fethi sonrası imam olarak kıldırdığı ilk Cuma namazını müteakip, Fatih Sultan Mehmet tarafından vakfedilerek camiye çevrilen, Türk ve İslam tarihi için büyük öneme sahip ve İstanbul’un Fethi’ni temsil eden en önemli sembollerinden biridir.

Bunun yanı sıra, zaman içerisinde bir külliyeye dönüşen Ayasofya Cami, tarih boyunca eşine rastlanmayan bir özenle Osmanlı Devleti’nin en gözde mabedi olarak işlev görmüş, 481 yıl cami olarak kullanılmış ve Türk milleti nazarında daima fethin aziz bir hatırası olarak anılmıştır.

481 yıl Müslümanlar için cami olarak kullanılan ve Türk-İslam tarihinin dönüm noktalarından birini ihtiva eden ve fethin sembollerinden biri olan Ayasofya Cami, 1934 tarihinden itibaren müze olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

Bununla birlikte, günümüz toplumsal ve tarihsel gereklilikleri ile milli şuurumuzun diri tutulması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Ayasofya Cami’nin Müslümanlar için toplu ibadethane olarak kullanılması bir gereklilik arz etmektedir.

Bu kapsamda, Gazi Meclisimizde kurulacak araştırma komisyonu vasıtası ile Ayasofya Cami’nin Müslümanlar için ibadethane olarak kullanılması hususunda çalışmaların ivedilikle başlatılması gerekmektedir.”

ÖZTRAK: YAPACAKSANIZ YAPARSINIZ

Önerge hakkında CHP grubu adına konuşan parti sözcüsü Faik Öztrak, “Bakıyoruz, yine saray her sıkıştığı dönemde yaptığı gibi bir Ayasofya meselesini gündeme getiriyor. Dün devletin televizyonunda çıktılar, Ayasofya tartışmalarıyla ilgili birçok söz söylediler. Türkiye’nin kurumları varmış, böyle bir adım atılacaksa bunun yetki sahipleri belliymiş. Parlamentosu varmış, Danıştay’ı varmış, dolayısıyla buralar kararını verirmiş. Bu karar verildikten sonra da icra makamı gerekli olan adımları atarmış. Bunlar ne demek, bunları anlayabilmiş vaziyette değiliz.

Ülkemizde AK Parti on sekiz yıldır iktidardadır. Yine, son döneminde tek adam parti rejimi, tek adam devleti, tek adam rejimi kurulmuştur; her şey sarayın bir kararnamesine bakar. Zaten yargı bir şekilde sizin isteğinizin dışında karar vermiyor, sizin izniniz dışında nefes bile almıyor. Şimdi, ne hikmetse bu işi Meclise havale ediyorlar. Şimdi ben açık söyleyeyim: Ayasofya ağızlara sakız edilecek bir mesele değildir; bunu yapacaksanız yaparsınız, yapmayacaksanız yapmazsınız. Yetki de saraydadır. Şimdi burada, Mecliste İYİ Parti’mizin önerisiyle bu konuyu bir daha inceleyeceğiz, göreceğiz ki yine yetkinin sarayda olduğu ortaya çıkacaktır. Lütfen sağa sola bakmayın, gökyüzüne bakıp ıslık çalmayın. Madem sorumluluğu aldınız, sorumluluğunuzu yerine getiriniz.”

Öztrak’ın bu konuşması üzerine oylamaya katılan CHP’lilerden bazıları Ayasofya’nın ibadete açılması teklifine ‘evet’ derken bazıları çekimser kaldı. Ancak öneri AK Partili vekillerin oylarıyla ‘hayır’ reddedildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Ayasofya’nın ibadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Danıştay’da bir dava yürümektedir, temmuz ayı içerisinde bununla alakalı bir karar verilecektir. Mesele araştırmanın ötesine geçmiştir. Karardan sonra gerekli adımlar atılacaktır” dedi.

AKŞENER: HAYIRDIR SAYIN ERDOĞAN?

Önergenin reddedilmesinin ardından İYİ Parti’nin Twitter hesabından “Siyasette #GeriVites’in ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü AK Parti’ye teşekkür ederiz” şeklinde açıklama yapıldı.

Açıklamayı Twitter hesabından paylaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hesabını da ekleyerek “Hayırdır Sayın Recep Tayyip Erdoğan?” diye sordu.