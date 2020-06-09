Kutsallarımızı malzeme yapmaktan vazgeçin

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, haftalık değerlendirme toplantısında iktidarın Ayasofya’yı ibadete açma girişimine tepki gösterdi.

Davutoğlu “Kutsallarımıza, ortak sembollerimize sıkıştığınızda kullanacağınız bir kart muamelesi yapmaktan vazgeçin. Öncelikle şunu açıkça ifade edelim, Ayasofya sizin elinizde bir malzeme, bir araç veya bir pazarlık kartı değildir” diye konuştu. ANKA’nın haberine göre, Davutoğlu şunları söyledi: “AK Parti-MHP ve Vatan Partisi koalisyonu Türkiye’yi bir askeri nizamiye, milletimizi hizaya sokulması gereken kalabalıklar, devleti ise askerî harekât komutanlığı zannetmektedirler. Bu iktidarın bütün siyasî vizyonu, gelecek perspektifi de bugünden ibarettir. Bunların bir yarını bile yoktur. Onun için bu iktidarın iktidarda kalmaktan başka hiçbir vizyonu bulunmamaktadır. İktidarda kalmasına yarayacak her şeyi hiç utanmadan kullanabilir.”