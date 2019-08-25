İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden orman yangını açıklaması

İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 hafta önce Karabağlar ilçesinde başlayan ve 53 saatte kontrol altına alınan yangında yaklaşık 5 bin hektarlık alanın etkilendiğini, yani yaklaşık olarak İzmir'in Karşıyaka ilçesi büyüklüğünde alanın yandığını açıkladı.

İzmir Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangında 500 hektarlık orman alanının yandığını açıkladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yanan alanın büyüklüğünün yaklaşık 5 bin hektar olduğu belirtildi. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yangın sonrası alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre, 3 gün süren yangında 5 bin hektarlık orman alanının alevlerden etkilendiği aktarıldı. 5 bin hektarlık alanın 3500'ünün ağır yanık sınıfında olduğu belirtildi. Kalan yaklaşık 1500 hektarlık alanda ise ikinci dereceden yanma söz konusu olduğu kaydedildi.

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