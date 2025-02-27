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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

İzmir’de Yeni Asya rüzgârı

27 Şubat 2025, Perşembe 09:43
İzmir Yeni Asya Kültür merkezindeki programda, Yeni Asya Gazetesi’nin 56. yıl dönümü, gazete ile ilgili hatıralar anlatılarak idrak edildi.

Gazetemizin 56. Yıl dönümü programına İzmir merkezi ve çevre ilçelerinden yoğun katılım oldu. Programın sunuculuğunu gazetemiz Fıkıh köşesi yazarı İlâhiyatçı Süleyman Kösmene yaptı. İ̇lk konuşmacı “bir hizmet gazetesi olarak Yeni Asya” başlıklı sunumuyla Durmuş Ali İnci hocamız oldu.

Yeni Asya’nın kuruluş tarihi olan 21 Şubat 1970 sonrasında, 1971 muhtırasının verildiği yıllarda ülkemizde yaşanan sıkıntıları, bu yıllardaki Yeni Asya’nın tavizsiz duruşunu örneklerle anlattı.

Yeni Asya’nın kadim okuyucularından Ömer Öçalan, Hasan Şen’in “Nur Kervanı” şiir kitabından; “Yeni Asya önünde hürmetle eğil” ve “Yeni Asya bayrak bayrak burçlara dikilmezse şaşarız...” şiirlerini okudu.

Tire Temsilcisi Celal Keseli de, hatıralar anlattı. 

Nur Talebeleri neşriyat için seferber oldular

Daha sonra mikrofona gelen İzmir Temsilcisi Hasan Şen de; “Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin talebelerine yazmış olduğu bir mektubunda; mealen “matbuat lisanı ile konuşmak lâzım” dediği için 1960 yılında vefatından sonra Nur Talebeleri neşriyat için seferber oldular. Ankara’da 1962 de İrşad, daha sonra İhlas gazeteleri, İzmir’de 1964’te Zülfikar, daha sonra Uhuvvet gazeteleri yayına girdi. Erzurum’da da Mustafa Polat Hareket ismi ile neşriyat yapıyordu.

Bunlar haftalık gazetelerdi. Trabzon’da da Vahdet yine haftalık olarak çıkıyordu. Bu arada ağabeyler istişare ederek günlük bir gazetenin yayına sokulması için karar aldılar. Böylece Yeni Asya doğdu” diye anlattı.

Tavizsiz nice seneler dilediler

Hasan Şen’den sonra okuyucumuz Hilmi Çekici de gazete ile ilgili hatıralarını paylaştı. İstanbul’da kaldığı sıralarda Zübeyir Ağabey’i de gördüğünü ve Risale-i Nur’u tanıdıktan sonra hayatının değiştiğini anlattı. Daha sonra, İzmir’in emektar Nur talebelerinden İsmail Mermer, Risale-i Nur’u nasıl tanıdığını anlattı: Derslere yeni başladığında, ikinci derse gidince polis baskını olmuş̧. Emniyette herkesi aramışlar ama onu aramamışlar. Cebinde Risale-i Nurlar’dan bazı küçük kitaplar varmış̧. Daha sonra hapishanede o kitapları okuyup dersler yapmışlar. “Hapisten çıktıktan sonra daha fazla derslere sarıldım” dedi.

Anlatılan güzel hatıralar toplantıya katılanlar tarafından ilgiyle, bazen tebessüm ile izlendi. Program,  YouTube üzerinden canlı yayınlandı. 56. yaşına giren Yeni Asya Gazetesi’ne şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hak, hukuk ve demokrasi yolunda tavizsiz nice yıllar dilekleri ile toplantıya son verildi.

Salih SÜTÇÜOĞLU - İZMİR

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