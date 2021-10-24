Kabine toplanıyor

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak.

Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar ele alınacak. Koronavirüs ve terörle mücadeledeki son durum ile bölgesel gelişmeler de değerlendirilecek. Bu ayın sonunda İtalya’nın Başşehri Roma, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapacak. Liderler Zirvesi öncesi son hazırlıklar kabine toplantısında görüşülecek. Ele alınması beklenen konular üzerinde kapsamlı değerlendirmeler yapılacak. Koronavirüs’le mücadele gündemdeki bir diğer başlık olacak. Artan vak’a sayıları ve aşılamadaki son durum konuşulacak. T24’ün haberine göre, toplantı sonrası Erdoğan kameraların karşısına geçerek, Kabinede alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak. Haber Merkezi

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