Kadın cinayetlerinde azalma sağlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı çerçevesinde yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandığını bildirdi.

Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’ndeki (GAMER) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu. Aile içi ve kadına yönelik şiddeti önlemek için çok ciddi mücadeleye girişildiğini vurgulayan Soylu, şunları kaydetti: “Yapılan tüm çalışmalar sonucunda 2020 yılına oranla kadın cinayetlerinde yüzde 21 azalma sağlandı. 6284 sayılı Kanun kapsamında 2021 yılı ilk 3 ayda 55 bin 231 olay meydana gelmiş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre olaylarda yüzde 8’lik bir düşüş elde edilmiştir. 2021 yılı ilk 3 ayda 18 bin 37 şiddet mağduruna 17 bin 121 koruyucu tedbir, şiddet uygulayan 53 bin 447 kişiye yönelik 159 bin 9 önleyici tedbir kararı verilmiştir.” AA

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